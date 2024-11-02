DEM Parti: Öcalan ile müzakere umudu - Son Dakika
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Politika

DEM Parti: Öcalan ile müzakere umudu

DEM Parti: Öcalan ile müzakere umudu

DEM Parti lideri Bakırhan, Kürt sorununda diyalogun şart olduğunu vurguladı, müzakere çağrısı yaptı.

02.11.2024 16:21
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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Henüz bir tartışma düzeyindedir. Bir sürece evrilir mi, evrilmez mi, bu konuda çok emin değiliz. Bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canıgönülden istiyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır'da düzenlediği halk toplantısına katıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya milletvekilleri Cengiz Çandar ile Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun, DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Abbas Şahin, ilçe belediyelerinin başkanları ve bazı STK temsilcileri ile partililer katıldı.

'BÜYÜK BİR ŞANS ORTAYA ÇIKTI'

Toplantıda konuşan Bakırhan, "Öteden beri aslında partimizin, DEM Parti'nin tutumu bellidir. Bu ülkenin en temel meselelerinden birisinin Kürt sorunu olduğunu defalarca dile getirdik. Türk-Kürt ilişkilerini demokratik bir zemine oturtulmasını savunuyoruz, destekliyoruz. Bakın yakın zamanda aslında bunun için çok önemli bir fırsat da ortaya çıktı. 44 aydır ailesiyle, avukatlarıyla hukuksuzca görüştürülmeyen Öcalan'ın vekilimiz Ömer Öcalan'la görüşmesinden sonra hem bizler hem Edirne'de yaşayan emekçiler, Tekirdağ'daki fabrikada çalışan işçiler, tarımla, hayvancılıkla uğraşan, geçimini sağlayamayan esnafta bile büyük bir umut yarattı. En son işte Bursa'da bir etkinliğe katılmıştım. Bu görüşmeden sonra, orada Kürtlere negatif bakan insanlar dahi artık 'Bu mesele bir biçimiyle çözülsün, önemli bir zemini var' dediler. Evet, Öcalan çok net bir şey söyledi. 'Bu çatışma ve şiddet zemininden çıkmak için müzakereyle, hukuki ve siyasi bir zemine evrilirse ben de elimden gelen bütün katkıyı sunmaya hazırım. Bu konuda kendime güveniyorum' dedi. Biz de diyoruz ki ne güzel, büyük bir şans ortaya çıktı. Öcalan bu meselenin diyalogla, müzakereyle çözülmesini istiyor" dedi.

'ZORLAYACAĞIZ'

Müzakere için henüz bir sürecin olmadığını belirten Bakırhan, "Henüz bir süreç yok. Kimi kanalları açtığınız zaman maşallah zaten her şeyi konuşuyorlar, bizim olmadığımız ortamlarda çözüyorlar. Türkiye'de böyle bir gelenek de var, muhatabının dahil olmadığı tartışmalar ile sorunlar tartışılıyor. Muhatabın kendisi orada yok. Muhatabın ne dediği orada yok; ama birileri onun üzerine defalarca yorumlar yapıyor. Henüz bir tartışma düzeyindedir. Bir sürece evrilir mi, evrilmez mi, bu konuda çok emin değiliz. Karşımızda bir iktidar ve ortakları var. Ne kadar tutarlılar, ne kadar samimiler, ne kadar Orta Doğu'daki bu girdaba kapılmamak için samimi şekilde bu meseleyi masaya yatırıp diyalogla, müzakereyle çözmeye çalışacakla? Emin olun biz de bilmiyoruz. Bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canıgönülden istiyoruz. Çünkü zaten müzakere için varız. Zorlayacağız. İyi niyetli olsalar da olmasalar da zorlayacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti: Öcalan ile müzakere umudu - Son Dakika

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