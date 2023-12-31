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Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı - Son Dakika
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Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün vefat eden babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmayacağı öğrenildi. Demirtaş'ın avukatlarına, "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" dediği aktarılırken, avukatlarından biri yaptığı açıklamada "Demirtaş içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için izin almadı ve cenazeye katılmama kararı verdi" diye konuştu.

Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına \'\'Adalet Bakanlığı\'na başvurmayın\'\' talimatı
31.12.2023 - 14:07,  Güncelleme: 14:11
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Selahattin Demirtaş'ın avukatlarına " Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" dediği ve içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için babasının cenazesine katılmayacağı öğrenildi.

Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına 'Adalet Bakanlığı'na başvurmayın' talimatı

DİYARBAKIR'DAKİ EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına 'Adalet Bakanlığı'na başvurmayın' talimatı

CHP'Lİ VEKİL MEZARLIĞA GİDEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Demirtaş'ın cenazesi, işlemlerinin ardından evinden alınarak defin için Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mezarlığa gelerek Demirtaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına 'Adalet Bakanlığı'na başvurmayın' talimatı

DEMİRTAŞ KALP KRİZİ GEÇİREN BABASINI ZİYARET ETMİŞTİ

Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.

Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına 'Adalet Bakanlığı'na başvurmayın' talimatı

SELAHATTİN DEMİRTAŞ CENAZEYE KATILMAYACAK

Selahattin Demirtaş'ın avukatları vefat haberini vermek üzere Demirtaş'ın kaldığı Edirne Cezaevi'ne gitti. Edinilen bilgiye göre Demirtaş cenazeye katılmayacak. Demirtaş'ın avukatlarına, "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" dediği aktarıldı.

"SİYASİ REHİNELİK DURUMUNU PROTESTO ETMEK İÇİN İZİN ALMADI"

Artı Gerçek'e konuşan avukat Mahsuni Karaman, "Selahattin Demirtaş içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için izin almadı ve cenazeye katılmama kararı verdi" dedi.

YORUMLAR

Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı - Son Dakika
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