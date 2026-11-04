Demokratlar Senato\'da 53 sandalyeye ulaşırken Kansas\'ta 94 yıllık üstünlüğü bitirdi

ABD'de Kongre'nin geleceğini belirleyen ara seçimlerde Demokrat Parti Senato'da 53, Temsilciler Meclisi'nde ise 220 sandalye ile yarışı önde götürüyor. Sonuçların bu şekilde sonuçlanması halinde Demokratlar, Kansas'ta 94 yıl, Texas'ta ise 1988'den bu yana ilk kez Senato seçimlerini kazanmış olacak. Texas'ta 36 yıl sonra valilik seçimini de kazanmaya yakın olan Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elindeki birçok kritik eyalette üstünlüğü sürdürüyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar belli olmaya başladı. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin 35'i için yapılan oylamanın ilk sonuçlarına göre Kongre'de siyasi dengeler değişiyor. Demokrat Parti Senato'da 53 sandalyeye ulaşırken, çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı. Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Kansas, Texas, Güney Carolina, Ohio, Iowa ve Kuzey Carolina'da sandalyeleri kazanan Demoratlar seçimlere damga vurmaya hazırlanıyor.

Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa yaklaşıyor

ABD Kongresi'nin 435 üyeli Temsilciler Meclisi'ndeki tüm sandalyeler için yapılan seçimlerde Demokrat Parti, çoğunluk için gerekli eşiği aşarak 223 sandalyeye ulaştı ve Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bölgelerde önemli kazanımlar elde etti. Kuzey Carolina, New Jersey, Pennsylvania, Kentucky ve Ohio başta olmak üzere birçok eyalette Cumhuriyetçilerin elindeki seçim bölgeleri ilk sonuçlara göre Demokratlara geçti. Demokrat adaylar, daha önce Cumhuriyetçilerin kazandığı bazı kritik bölgelerde üstünlük sağlayarak Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayılarını artırdı. New Jersey'in 7. Seçim Bölgesi'nde Demokrat Rebecca Bennett, Pennsylvania'nın 7. Seçim Bölgesi'nde Bob Brooks ve Kentucky'nin 6. Seçim Bölgesi'nde Zach Dembo seçimleri kazanarak Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeleri Demokrat Parti'ye taşıdı. Somali asıllı Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar da Minnesota'nın 5. Seçim Bölgesi'nde Cumhuriyetçi rakibi John Nagel'i mağlup ederek Temsilciler Meclisi'ne 5'inci kez seçildi. ABD Kongresi'ne seçilen ilk iki Müslüman kadından biri olan Omar, 2019 yılından bu yana Minnesota'yı Temsilciler Meclisinde temsil ediyor.

Cumhuriyetçilerin 131 sandalyeyle yarışı sürdürdüğü Temsilciler Meclisinde çoğunluk için en az 218 sandalye gerekiyor. Oy sayımının tamamlanmasıyla yeni sandalye dağılımının kesinleşmesi bekleniyor.

Senato'da değişen dengeler

ABD Senatosu'nda Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki kritik sandalyeleri kazanarak çoğunluğu ele geçirdi. Seçim öncesinde Cumhuriyetçiler 53 sandalyeye sahipken, Demokratlar ve kendileriyle birlikte hareket eden bağımsız üyeler toplam 47 sandalyeyle temsil ediliyordu. Demokratlar, seçimlerde Cumhuriyetçilerin elindeki en az 6 sandalyeyi kazanarak Senato'da çoğunluk için gerekli sayıya ulaştı. Kuzey Carolina'da eski Demokrat Vali Roy Cooper, Cumhuriyetçi Michael Whatley'i mağlup ederek Senato sandalyesini kazandı. Ohio'da Demokrat Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted'ı yenerek daha önce görev yaptığı Senato'ya yeniden seçildi. Iowa'da Demokrat Josh Turek, Cumhuriyetçi Ashley Hinson'ı mağlup ederek Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeyi kazandı. Güney Carolina'da ise Demokrat Annie Andrews, Cumhuriyetçi Darline Graham'ı yenerek partisinin uzun yıllar sonra eyalette Senato seçimi kazanmasını sağladı. Georgia'da Demokrat Senatör Jon Ossoff, Cumhuriyetçi Mike Collins karşısında yeniden seçilirken, New Hampshire'da Demokrat Chris Pappas, Cumhuriyetçi John Sununu'yu mağlup ederek partisinin Senato sandalyesini korudu.

Demokratlardan Kansas'ta 94, Texas'ta 36 yıl sonra zafer

Ara seçimlerin en dikkat çekici sonuçları, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisinin uzun yıllardır güçlü olduğu Kansas ve Texas eyaletlerinden geldi. Kansas'ta Demokrat aday Adam Hamilton, görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ı mağlup ederek 94 yıl sonra eyaletten ABD Senatosu'na seçilen ilk Demokrat oldu. Kansas'ta son olarak 1932 yılında Demokrat George McGill Senato seçimini kazanmıştı. Cumhuriyetçilerin 94 yıllık seçim üstünlüğüne son veren Hamilton, 2024 başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 puanın üzerinde farkla kazandığı eyalette zafer elde etti. Texas'ta ise Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Başsavcı Ken Paxton'ı mağlup ederek 1988'den bu yana eyaletten ABD Senatosu'na seçilen ilk Demokrat oldu. Böylece Demokrat Parti, 38 yıl sonra Texas'taki Senato yarışını kazandı. Texas'ta valilik seçimlerinde de tarihi bir sonuç yaşandı. Demokrat Gina Hinojosa, üç dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı mağlup ederek 1990 yılından bu yana Texas'ta valilik seçimini kazanan ilk Demokrat oldu. Demokratların 36 yıllık seçim hasretini sona erdiren Hinojosa, aynı zamanda Texas'ın ilk Latin kökenli kadın valisi olarak tarihe geçti. Hinojosa'nın zaferiyle Cumhuriyetçilerin 1995 yılından bu yana sürdürdüğü Texas valiliği yönetimi de sona erdi. Eyalette son Demokrat Vali Ann Richards, 1990 yılında seçilmiş ve 1995 yılına kadar görev yapmıştı.

Valilik seçimlerinde Demokratların kazanımları

Kongre seçimleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen valilik seçimlerinde de Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bazı önemli eyaletleri kazandı. Georgia'da Demokrat Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi Rick Jackson'ı mağlup ederek eyaletin yeni valisi seçildi. Bottoms, ABD tarihinde valilik görevine seçilen ilk siyahi kadın oldu. Ohio'da Demokrat Amy Acton, Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy karşısında seçimi kazanarak eyaletin ilk kadın valisi oldu. Iowa'da da Demokrat Parti valilik seçimlerini kazanırken, Florida'da Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'yi mağlup ederek valilik görevini partisinde tuttu. Donalds, Florida'nın ilk siyahi valisi oldu.

Kritik eyaletlerde Demokratların kazanımları

ABD genel seçimlerinde siyasi dengeleri belirleyen eyaletlerden Georgia, Kuzey Carolina, Ohio, Iowa, Kansas ve Texas'ta Demokratların elde ettiği sonuçlar, Kongre'deki çoğunluk mücadelesinde belirleyici oldu. Özellikle Cumhuriyetçilerin uzun yıllardır Senato seçimlerini kazandığı Kansas, Texas ve Güney Carolina'daki sonuçlar, Demokratların sandalye sayısını artırdı. Maine, Michigan ve Alaska'daki bazı kritik yarışların sonuçları da yakından takip edilirken, henüz tamamlanmayan oy sayımları nedeniyle Kongre'nin nihai sandalye dağılımı kesinleşmedi.

New York'ta Filistin asıllı ABD'li Aber Kawas tarihe geçti

New York'ta Demokrat Parti adayı Aber Kawas, eyalet senatosunun 12. Seçim Bölgesi'nde Cumhuriyetçi rakibi Han-Khon To'yu mağlup ederek New York eyalet yasama organına seçilen ilk Filistin asıllı Amerikalı ve ilk Müslüman kadın oldu. Filistinli mültecilerin kızı olan ve New York'ta doğup büyüyen Kawas, Astoria, Long Island City, Sunnyside, Woodside ve Jackson Heights dahil Queens'in batısındaki bölgeleri eyalet senatosunda temsil edecek. Demokratik sosyalist kimliğiyle tanınan Kawas, 15 yılı aşkın süredir göçmen hakları, ekonomik adalet, polis uygulamaları ve Filistinlilerin hakları alanlarında toplum örgütleyiciliği faaliyetleri yürütüyor. Kawas, 23 Haziran'da gerçekleştirilen Demokrat Parti ön seçimlerinde oyların yüzde 60,3'ünü alarak eyalet Meclisi Üyesi Steven Raga'yı mağlup etmiş ve partisinin adaylığını kazanmıştı.

Kongre'de yeni dönem Ocak 2027'de başlayacak

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için 218 sandalye gerekiyor. Senato'da ise 100 sandalyenin 51'ine sahip olan parti çoğunluğu sağlıyor. Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesiyle Kongre'nin üst kanadındaki kontrol Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçecek. Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratların sandalye kazanımları devam ederken, çoğunluğun hangi partide olacağı kalan seçim bölgelerindeki sonuçlarla netleşecek. Yeni seçilen Kongre üyeleri 3 Ocak 2027 tarihinde göreve başlayacak. Kongre'deki yeni siyasi dağılım, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında yasa teklifleri, federal bütçe görüşmeleri ve yönetimin Kongre ile ilişkilerinde belirleyici olacak.