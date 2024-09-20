Dervişoğlu: 'Tarım Politikaları Çiftçiyi Zor Durumda Bırakıyor' - Son Dakika
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Dervişoğlu: 'Tarım Politikaları Çiftçiyi Zor Durumda Bırakıyor'

Dervişoğlu: \'Tarım Politikaları Çiftçiyi Zor Durumda Bırakıyor\'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sakarya'da tarım politikalarını eleştirerek, çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti.

20.09.2024 21:39
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SAKARYA'da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, " Türkiye'nin hiçbir yerinde toprağa düşürülen ter karşılığını bulamıyor. Girdi maliyetleri her geçen gün artarken ürün fiyatları yerinde sayıyor. Bu fiyatı ya Ankara bile isteye yanlış veriyor ya da ister şirket, ister tüccar olsun, birkaç tane büyük oyuncunun bu yapmış olduğu bu uygulamalar çiftçinin rızkına, onları büyük ortak kılıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün Ferizli Belediyesi tarafından düzenlenen Ferizli Tarım Fuarı'nın açılışını yapmak için Sakarya'ya geldi. İlk olarak Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı makamında ziyaret eden Dervişoğlu, ardından da Ferizli Tarım Fuarı açılışını gerçekleştirdi. Dervişoğlu'na genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ile yöneticiler ve partililer eşlik etti.

'TUTTUKLARI YOL YOL DEĞİL AMA FARKINDA DEĞİLLER'

Fuarın açılışında konuşan Dervişoğlu hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Tarımın bitme noktasına geldiğini söyleyen Dervişoğlu, "Yetersiz destekleme politikaları, artan girdi maliyetleri ve üreticiyi terbiye edeceğiz diye utanmadan sürekli kullandıkları ithalat uygulamaları tarımımızı çıkmaza sokmuştur. Öyle ki Türkiye gibi verimli toprakları olan bir ülke, bugün tahıl ve baklagil ithal etmek zorunda kalıyor. Kafasına göre süt fiyatı belirleyenler yüzünden ülkede anaç hayvan kalmayacak bu gidişle. Tuttukları yol yol değil ama farkında değiller" dedi.

'SİZ BU ÜLKEYİ YÖNETİRKEN TARIMI KURTARAMAZSINIZ'

Çiftçilerin sorunlarına değinen Dervişoğlu, "Ne yazık ki çiftçilerimiz, emeğinin karşılığını alamıyor. Yalnızca Ferizli'de, Sakarya'da ve yakın illerde değil; Türkiye'nin hiçbir yerinde toprağa düşürülen ter karşılığını bulamıyor. Girdi maliyetleri her geçen gün artarken ürün fiyatları yerinde sayıyor. Bu fiyatı ya Ankara bile isteye yanlış veriyor ya da ister şirket, ister tüccar olsun birkaç tane büyük oyuncunun yapmış olduğu bu uygulamalar çiftçinin rızkına, onları büyük ortak kılıyor. Adil bir fiyat politikası getirmeden, çiftçinin hakkını almasını sağlamadan tarımın sürdürülebilirliğinden, gıda arz güvenliğinden bahsetmek asla ve mümkün olamaz. Şimdi diyecekler ki 'Ama hükümet yeni bir destekleme modeli tasarladı ve bunları çözecek.' 22 yıldan beri bozduğunuzu sadece bir modelle düzeleceğinizi düşünüyorsanız size pek yakında çıkacağınız emeklilik hayatında bekliyor bu başarı. Yoksa siz bu ülkeyi yönetirken tarımı kurtaramazsınız. Bu yanlış uygulamalar kendi kendine gelişmedi" ifadelerini kullandı.

'BUNA SEBEP OLMAK BİLE UTANÇ VESİLESİDİR'

Çiftçilerin sayısında yüzde 65'lik düşüş olduğunu belirten Dervişoğlu, "2011 yılında bu memlekette 1 milyon 122 bin kayıtlı çiftçi vardı. 2024 yılında bu rakam 400 bine düşmüştür. Yani bu ülke, toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan çiftçiler, çiftçilikten çekildi diye yüzde 65'lik bir üretici kesimi kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

'AÇ KALIRIZ AÇ'

Tarımsal üretim vurgusu da yapan Dervişoğlu, "Bu memleketin deve dişi gibi bakanları büyük büyük toplantılar yapınca muhataplarına diyorlar ki 'Üçüncü Dünya Savaşı fiilen başlamıştır.' Üçüncü Dünya Savaşı fiilen mademki başladı o zaman bu ülkeyi yönetenlerin temel ihtiyacı, bu ülkenin bundan sonra beslenebilmesini mümkün kılabilecek tarımsal üretimi desteklemek olmalıdır. Aksi takdirde bir pandemi daha geçirirsek, Allah korusun bir felaketle karşı karşıya kalırsak hiç kimse sanmasın ki Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday alabiliriz, uzak coğrafyalardan da bu ülkeye bakliyat getirebiliriz. Aç kalırız aç" dedi.

'YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDİP ÇİFTÇİMİZE ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK KAZANDIRMAK ÖNCELİĞİMİZ OLMALI'

Dervişoğlu son olarak, "Tarlasını 2 yıl ekmeyenin toprağını kiraya vereceklermiş. Bugün bunu yapan yarın üreticinin bağına, bahçesine de el koymaya yeltenebilir. Böyle abesle iştigal uygulamalar uydurmakla ve yapmakla uğraşmak yerine, yerli üretimi teşvik edip çiftçimize üretimde bağımsızlık kazandırmak önceliğimiz olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu: 'Tarım Politikaları Çiftçiyi Zor Durumda Bırakıyor' - Son Dakika

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