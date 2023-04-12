Destici'nin "Tito artığı" dediği Erkan Baş'tan zehir zemberek sözler: Irkçılık sahtekarlıktır - Son Dakika
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Destici'nin "Tito artığı" dediği Erkan Baş'tan zehir zemberek sözler: Irkçılık sahtekarlıktır

12.04.2023 14:49

BBP lideri Mustafa Destici, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik olarak, "Adam Tito artığı. Gerçek soyadı Jusoviç. Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun." şeklinde konuştu. Destici'ye sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Baş ise hayat hikayesinin apaçık ortada olduğunu ifade ederek, "Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. 'Gizleniyor' dediği bilgilere herkes kolaylıkla ulaşabilir." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ALMAN İSTİHBARATININ KONTROLÜNDE YETİŞTİRİLİYORSUN"

Destici, "Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya'da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya, orada tamamen sol örgütler içindesin. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne: Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş'ı kullanıyorsun." ifadelerini kullandı.

BAŞ'TAN SERT YANIT: IRKÇILIK SAHTEKARLIKTIR

Erkan Baş ise Desteci'nin sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Baş, "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz. "Gizleniyor" dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir." dedi.

Destici 'Tito artığı' dedi, Erkan Baş'tan çok sert yanıt geldi: Irkçılık sahtekarlıktır
Destici 'Tito artığı' dedi, Erkan Baş'tan çok sert yanıt geldi: Irkçılık sahtekarlıktır
YORUMLAR (3)
  • serdar sarıer: Sayın destici sizin rahmetli efsane başkan Muhsin yazıcıoğlunun davasını nasıl sattığınızı bu ülkenin vatan severleri unutmadı sen önce Muhsin başkan ve yanındakilere kimler kıydı onun peşine düş ama fazla uzakta arama Cevap Yaz 19 13 Yayından Kaldır
  • günahkar kisi5: SAYIN DESTİCİ ZATEN IRKÇI ZİHNİYETLİ DEGİL Mİ?? Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bütün muhacirleride mi aynı görüyorsun Cevap Yaz 15 26 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Destici'nin 'Tito artığı' dediği Erkan Baş'tan zehir zemberek sözler: Irkçılık sahtekarlıktır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destici'nin "Tito artığı" dediği Erkan Baş'tan zehir zemberek sözler: Irkçılık sahtekarlıktır - Son Dakika
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