Destici: Terörle Müzakereyle Çözüm Olmaz - Son Dakika
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Politika

Destici: Terörle Müzakereyle Çözüm Olmaz

03.07.2025 13:14
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BBP Genel Başkanı Destici, terörle müzakere yerine mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle müzakere ederek, pazarlık edilerek terör bitirilemez. Terör ancak mücadele edilerek bitirilebilir. Büyük Birlik Partisi olarak bu süreçle ilgili endişelerimiz ve kaygılarımız var. PKK ve onun yandaşlarının yapmaları gereken şudur; baştan söz verdikleri ya da açıkladıkları gibi şartsız, müzakeresiz, silahlarını bırakacaklar. Kendilerini feshedecekler. Bu kadar basit" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine geldi. Günyüzü ilçe meydanında çiftçilerle bir araya gelerek sohbet eden Destici daha sonra buğday tarlasına geçti. Burada biçerdöver kullanarak ilçedeki ilk buğday hasadını yapan Destici, tarım destek ödemelerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

'TABAN FİYATININ ALTINA KESİNLİKLE DÜŞÜLMEMESİ LAZIM'

Mustafa Destici, "Yeni hasat döneminin çiftçimiz için, üreticimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını, niyaz ediyorum. Burası benim kendi köyüm, kendi ilçem, Eskişehir Günyüzü. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, burada alım yapıyor. Şimdi bir taban fiyat açıklandı. Taban fiyatın altına kesinlikle düşülmemesi lazım. Bakanlık tarafından açıklanmış olan, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış olan buğdayda ve arpada taban fiyatının altına kesinlikle düşülmemeli. Desteklerin de nasıl ödeneceği efendim kime ödeneceği gibi birtakım soru işaretleri de var. Burada çiftçimiz, tarlayı eken, bizzat çiftçilik yapan, fiili olarak çiftçilik yapan kardeşlerimiz haklı olarak diyorlar ki 'tarlayı biz ekiyorsak, ürünü biz yetiştiriyorsak, desteği de bizim almamız gerekir' diyorlar. Bu desteklerle ilgili düzenlemede de yeni bir sürece ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. ve dolayısıyla da desteği tamamıyla ekene, üretene, biçene verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'İLKESEL BİR DURUŞ SERGİLİYORUZ'

Gazetecilerin 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin sorusu üzerine konuşan Destici, "Şimdi öncelikle tabii ki hepimiz isteriz ki Türkiye'de terör olmasın. Çünkü 40 yıldan fazla bir süredir terörün Türkiye'ye çok ağır maliyetleri oldu. Binlerce şehidimiz oldu. On binlerce insanımızın hayatını kaybettiği ve özellikle ekonomik anlamda 2 trilyon dolardan fazla bir maliyetinin olduğu ifade ediliyor. Elbette ki terörsüz Türkiye istiyoruz. Fakat terörün nasıl bitirileceği noktasında biz biraz farklı düşünüyoruz. İlkesel bir duruş sergiliyoruz. O da bugüne kadarki, bu 40 yıllık süre içindeki tecrübe bize şunu gösterdi ki terörle müzakere ederek, pazarlık edilerek terör bitirilemez. Terör ancak mücadele edilerek bitirilebilir. Büyük Birlik Partisi olarak bu süreçle ilgili endişelerimiz ve kaygılarımız var. PKK ve onun yandaşlarının yapmaları gereken şudur; baştan söz verdikleri ya da açıkladıkları gibi şartsız, müzakeresiz, silahlarını bırakacaklar. Kendilerini feshedecekler. Bu kadar basit. 'Efendim yok anayasa değişsin. Efendim anayasada şu değişiklikler yapılsın.' Bunlar asla ne bizim tarafımızda ne de milletimiz tarafından kabul edilmez. Bu milletin adıyla, kimliğiyle kimsenin oynamasına biz de milletimiz de izin vermez" dedi.

Türkiye'deki orman yangınlarına da dikkat çeken Destici, kasten orman yangını çıkaranlara yönelik cezaların attırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/GÜNYÜZÜ(Eskişehir),

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Orman Yangınları, Mustafa Destici, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Terörle Müzakereyle Çözüm Olmaz - Son Dakika

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