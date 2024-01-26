DEVA Partisi, yerel yönetimler ve şehircilik eylem planını açıkladı

Türkiye'nin gözü 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde. Yerel seçimlere sayılı günler kalırken, partilerin izleyecekleri yol haritaları da belli olmaya başladı. Partiler peş peşe adaylarını açıklamaya devam ediyor. İttifak kapılarını kapatarak, seçime kendi listeleriyle gireceklerini açıklayan DEVA Partisi de yerel seçimler için çalışmalara start verdi.

DEVA PARTİSİ'NDEN "YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK EYLEM PLANI"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yerel seçimlerde izleyecekleri yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Aday belirlemede hangi kriterleri dikkate aldıklarını anlatan Emin Ekmen, belediyecilik kültürüne dikkat çekti. Ekmen, "Talip olduğu seçim mahallini iyi tanıyan, iyi tanınan, mahallin sorunlarına hâkim olan ve ulaşılabilir bir aday olmalı" diye konuştu.

"KİLİT BİR ÖNEME SAHİP"

İktidara talip olarak hareket ettiklerini söyleyen Ekmen, birçok alanda "Eylem Planları" olduğunu belirtti. Ekmen özellikle "Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı"na dikkat çekti. Ekmen ister Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler ister küçük ölçekteki belediyeler olsun adayların bu Eylem Planı'nı ellerinden düşürmeyeceklerini ifade etti. Ekmen, "Parti olarak Mahalli İdarelerin; ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesi, demokratik temsilin geliştirilmesi ve demokratik kültürün derinleştirilmesi için kilit bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.

ŞEFFAF, ETKİN VE KATILIMCI BİR YÖNETİM İLKE EDİNİLİYOR

Ekmen, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi yönden güçlenerek yoluna devam etmesi için hayata geçirilecek olan Eylem Planı'nın şeffaf, etkin ve katılımcı bir yönetimi ilke edinen belediyecilik anlayışını şöyle tanımladı:

"DEVA Belediyeciliği; temiz, yolsuzluktan arınmış, hukuka bağlı, şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir, katılımcı, geri bildirime açık, ulaşılabilir, hiç kimseyi ayrımcılığa tabi tutmayan, kaynakları etkin etkili, ekonomik ve verimli kullanan, dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmiş, insan odaklı, çevre dostu, sosyal hizmet ve desteklere önem veren belediyecilik demektir."

DEVA PARTİSİ'NDEN İSTANBUL VE ANKARA İÇİN SEÇİM KARARI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın konuğu olmuştu. Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ilan ettiklerini belirten Ekmen, İstanbul ve Ankara için adaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını duyurmuştu. Ekmen, "Büyük ihtimal Şubatın ilk haftası İstanbul ve Ankara belediye adayları açıklanır" demiş ve adayların iyi, ehil ve demokrat olmaları gerektiğini ifade etmişti.

AK PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ OLUR MU?

Seçimin sürprizinin DEVA Partisi olacağını ifade eden Ekmen, "AK Parti ile işbirliği olur mu?" sorusuna "AK Parti'ye oy vermiş birçok seçmenin bu seçimde DEVA Partisi'ne yöneleceğini dair güçlü işaretler var" dedi.