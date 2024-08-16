DEVA Partisi Çocuk Hareketi Platformunu Tanıtacak - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Çocuk Hareketi Platformunu Tanıtacak

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, oluşturmaya başladıkları Çocuk Hareketi Platformunun tanıtımının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yapılacağını belirtti. Platformun eğitim, sağlık, adalet gibi konularda çocukların ihtiyaçlarını, sorunlarını belirleyeceğini ve hazırlanan raporların TBMM ve ilgili bakanlıklara sunulacağını söyledi.

16.08.2024 13:46
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, oluşturmaya başladıkları Çocuk Hareketi Platformunun tanıtımının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yapılacağını belirtti.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Meclis'te tarihi bir anın yaşandığını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasını anımsatan Esen, "ABD Kongresinde kanlı alkışlarla karşılanıp İsrail'in korkunç soykırımı adeta kutsanırken Mahmud Abbas'ı Genel Kurulda ağırladık. Zulme, işkenceye karşı direnen Gazze halkının yanında olduğumuzu Ankara'dan dünyaya bir kez daha haykırdık." dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin halinin kendilerine çocuklar konusunda daha fazla sorumluluk yüklediğini belirten Esen, Çocuk Hareketi Platformu'nu oluşturmaya başladıklarını, bu platformun akademi, iş dünyası ve medyadan tanınmış kişilerden oluşacağını, üyelerin de belirli olmaya başladığını anlattı.

Platformun tanıtımını 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yapacaklarını kaydeden Esen, platformun eğitim, sağlık, adalet gibi konularda çocukların ihtiyaçlarını, sorunlarını belirleyeceğini, hazırlanan raporların TBMM ve ilgili bakanlıklara sunulacağını söyledi. Esen, Türkiye'de Çocuk Bakanlığı kurulmasının da hayalleri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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