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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adana ve Mersin'i ziyaret etti - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adana ve Mersin'i ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Pozantı ilçesi ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Babacan, partisinin adaylarıyla birlikte esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlardan destek istedi. Ayrıca, düzenlenen toplantıda partisinin yerel seçime kendi adı, logosu ve adaylarıyla gireceğini duyurdu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adana ve Mersin\'i ziyaret etti
08.01.2024 - 21:37,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Pozantı ilçesi ve Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Babacan, Pozantı ilçesinde partisinin Pozantı Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Kaya ile esnafı ziyaret etti.

Partisine oy isteyen Babacan, daha sonra Tarsus'a geçti.

İlçe girişinde karşılanan Babacan, otobüsle partisinin Tarsus Belediye Başkan adayı Ramazan Yıldırım ile kentte tur attı, vatandaşları selamladı.

Babacan, daha sonra Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime partilerinin kendi adı, logosu ve adaylarıyla girme kararı aldığını anımsattı.

Vatandaşlardan partilerine oy isteyen Babacan, " Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla etkin ve temiz belediyeciliği seçecek inşallah." dedi.

Kaynak: AA
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