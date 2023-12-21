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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
21.12.2023 - 13:19,  Güncelleme: 13:37
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kastederek "İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" ifadesini kullanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'i isim vermeden hedef alarak "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız" dedi.

"ÇETE LİDERLERİ TÜRKİYE'YE GİRERKEN KİM GÖZ YUMDU?"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında artık dünyanın dört bir yanında ülkeye gelen çete liderleriyle de meşhur bir ülke haline geldiğini söyledi. Son zamanlarda Türkiye'de yakalanan çete liderleri ve ülkelerine ilişkin bilgiler paylaşan Babacan, "Bunlar niçin Türkiye'yi seçtiler, nasıl, ne zaman geldiler? Ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye girerken kim göz yumdu? Bu zamana kadar niçin yakalanmadılar, ne tür bağlantılar var? Bu zamana kadar kim ya da kimler korudu? Bunların hepsine cevap arıyoruz. İçişleri bakanları geliyor, gidiyor. Bu soruların hepsi Sayın Erdoğan'a sorulmalıdır. Bunların hepsine cevap bekliyoruz." diye konuştu.

"BURASI MECLİS TÜRKÇE KONUŞULUR DENMİŞ, NE OLDU KÜRSÜ ÖZGÜRLÜĞÜNE?"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde bazı milletvekillerinin Kürtçe konuşması nedeniyle birtakım tartışmaların yaşandığını anımsattı. Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dilin, Meclis'te yasak sayıldığına, tutanaklara "X" ya da "bilinmeyen dil" olarak yazıldığına işaret eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Fransızcayı, İngilizceyi bilenler, ülkemizde milyonlarca insanın konuştuğu dilin hangi dil olduğunu bilmiyorlar. En son tutanaklara baktık; üç nokta koyup altına da 'Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi' demişler. Şunun adını bir koyun ya. Siz bunun adını koymazsanız, bu ülkede eşit vatandaşlıktan, temel haklardan bahsedemezsiniz. Meclis Başkanı da uyarmış; 'Burası Meclis, burada Türkçe konuşulur' demiş. Ne oldu kürsü özgürlüğüne?" ifadesini kullandı.

"DÜN 'ADAYIMDIR' DEDİĞİNİZE BUGÜN 'KORKAK' DERSENİZ GÜVEN OLUŞTURAMAZSINIZ"

Ali Babacan, muhalefet bloğu olarak büyük bir inanç ve umutla girdikleri genel seçimlerde arzu ettikleri başarıyı yakalayamadıklarını; seçim sonuçlarının, sadece muhalefeti destekleyen seçmenlerde değil, aktif siyaset yapan birçok insanda da hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattığını vurguladı. Seçim sonrasında muhalefet partilerinin kendi iç tartışmaları ve partilerin birbirlerini suçlama yarışının, hayal kırıklığını daha da derinleştirdiğinin altını çizen Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kastederek "İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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