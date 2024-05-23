DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasından vazgeçilmesini istedi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasından vazgeçilmesini istedi

DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasından vazgeçilmesini istedi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, atanamayan öğretmenlerin mülakat uygulamasını eleştirerek, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasını talep etti. Esen, ayrıca öğretmen atamalarında uygulanan 3 artı 1 sisteminin aile birliğini bozduğunu ve geçim imkanı sağlanması gerektiğini belirtti.

23.05.2024 16:59
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, atanamayan öğretmenlerin kendisine ilettiği mesajlarını dile getirerek, öğretmen atamalarında yapılacağı açıklanan mülakat uygulamasını eleştirdi.

Türkiye'nin birbirinden değerli sayısız öğretmenin omuzları üzerinde yükseldiğini anlatan Esen, "Aradığımız beceri temelli müfredat Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç gibi muhteşem isimlerin elleriyle uygulandı. Sonra peyderpey eğitim sistemimiz katledildi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakat konusundaki tepkilere "Veliler niteliksiz öğretmen istemiyor, mülakat ile daha nitelikli öğretmeleri seçeceğiz" yanıtını verdiğini hatırlatan Esen, şöyle konuştu:

"Deneyimli öğretmenler Sayın Bakan'ın bu açıklamasına gülüyor ve 'madem okullarda nitelikli öğretmen aranıyor, neden atama sayısını düşük tutup bilhassa vakıf, STK gibi sözde işbirlikleriyle okullara hiçbir formasyonu olmayan insanları sokuyorlar?' diye soruyorlar. Elbette kendisini eğitime adamış, eğitimcilerle çalışan STK'leri ve desteklerini yadırgamıyoruz. Ancak onlar yerine tercih edilen tarikatvari dernek yapılanmalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki anlaşmaları kabul etmek mümkün değil."

Elif Esen, öğretmen atamalarında uygulanan 3 artı 1 sisteminin de aile birliğini bozduğunu, pek çok aileyi parçaladığını öne sürerek, "Aileyi kendinize siyaset malzemesi yaptınız. Bu zamanın evlilik ihtiyaçlarına yetmeyecek üç kuruşluk fonlarla 'hadi evlenin, 3 çocuk yapın' dediğiniz insanlara önce iş, geçim imkanı sağlayın. Atama ve aile birliği hakkını verin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasından vazgeçilmesini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasından vazgeçilmesini istedi - Son Dakika
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