Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki - Son Dakika
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Politika

Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF Bahar Toplantıları esnasında kullandığı 'yerel halk' ifadesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından isim vermeden eleştirildi. Bahçeli, ''Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir'' ifadelerini kullandı.

22.04.2024 14:12  Güncelleme: 14:16
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de katıldığı bir panelde Türk vatandaşları için "yerel halk" kelimesini kullandı.

BAHÇELİ'DEN BAKAN ŞİMŞEK'E SERT TEPKİ

Bakan Şimşek'in toplantı sırasında kullandığı ifade sosyal medyada büyük tepki çekerken konuya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kayıtsız kalmadı. Bahçeli yazılı açıklamasında Mehmet Şimşek için isim vermeden "Türk milletini "yerel halk" ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ FELAKETE ÇANAK TUTMAK, MİLLETE KAST ETMEKTİR"

MHP lideri açıklamasının devamında şöyle dedi; "Küresel Emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki, milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kast etmektir."

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Şimşek'in "yerel halk" ifadesiyle ilgili bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Yapılan açklamada "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.

Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin "yerel yatırımcıları" ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Devlet Bahçeli\'den Türk vatandaşları için \'\'yerel halk\'\' ifadesini kullanan Bakan Şimşek\'e sert tepki

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yunus Uslu: Yahu sayın Devlet Bey . Artık şunları bırakıp milletin durumuna, ekonomik sıkıntılara, emeklinin çay parasını düşünmesine, artan intiharlara bir el atsanız. Adam gitmiş uluslararası bir mecrada uluslararası kabul gören bir ifadeyi dile getirmiş. Milliyetçilik bu adama oralarda sahip çıkmak mı yoksa havadan nem kapıp Sayın Bakana laf etmek mi .. 142 28 Yanıtla
  • Atilla Ata: Sen belediye başkanısın herkes işine odaklansın. Yerel halk, yerel yatırımcı, yerli malı ( haftası bile var)ekonomide kullanılan tabir bunun kime ne zararı var. 62 26 Yanıtla emre araçlı: Yerli malı ile ne alakası var onda dahi artık Türk Malı yazıyor…Türk yatırımcı bu ülkede isminde olduğu gibi doğru olanıdır 26 4 Bilgehan Göktürk: Bahçeli Belediye Başkanımı?Sen İmamoğluyla bozmuşsun kafayı anlaşılan...???? 20 1
  • Murat Yılmaz: Hani dünyayı kendi mahallesi ya da köyünden ibaret sanan dedikoducu kadınlar var ya!! 42 9 Yanıtla
  • V. A.: Haydaaaaaa!! Buraya kadar mıydı!! 2 ihtimal var 3 yok.. ya akp mhp yol ayrımında ya da mehmet şimşek e komplo kuruluyor kellesi gidecek!! 30 5 Yanıtla
  • Taha Ensar Gök: Millet nelerle uğraşıyor bizimkiler nelerle 20 5 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Hafize Gaye Erkanı da böyle böyle gönderdiler algı operasyonlarıyla sıra Mehmet Şimşek'te sanirim. Muslukları kesince:)) 18 5 Yanıtla
  • Murat biçer: bugün verilen küçük TAVİZLER yarın kar topu gibi büyür bizi de yutar. Devlet Bahçeli nin siyasal görüşünü onaylamasam da söyledikleri doğru 16 4 Yanıtla
  • Selçuk Durgel: uyan sayın bahçeli payanda olduğun kişilerin emin ol hepsi aynı zihniyeti taşıyor . 1.2 si değil 8 7 Yanıtla
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