Devlet Bahçeli\'den Türk vatandaşları için \'\'yerel halk\'\' ifadesini kullanan Bakan Şimşek\'e sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de katıldığı bir panelde Türk vatandaşları için "yerel halk" kelimesini kullandı.
Bakan Şimşek'in toplantı sırasında kullandığı ifade sosyal medyada büyük tepki çekerken konuya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kayıtsız kalmadı. Bahçeli yazılı açıklamasında Mehmet Şimşek için isim vermeden "Türk milletini "yerel halk" ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullandı.
MHP lideri açıklamasının devamında şöyle dedi; "Küresel Emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki, milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kast etmektir."
Bakan Şimşek'in "yerel halk" ifadesiyle ilgili bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Yapılan açklamada "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.
Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin "yerel yatırımcıları" ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer almıştı.
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki - Son Dakika
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