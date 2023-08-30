Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Anıtkabir Özel defterini imzalayan Erdoğan'dan ''Çalışmaya devam'' mesajı - Son Dakika

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Anıtkabir Özel defterini imzalayan Erdoğan'dan ''Çalışmaya devam'' mesajı

Son Güncelleme: 30.08.2023 11:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümü için Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, ''Milletimizi asırlık hayallerle buluşturana kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz'' notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümü için Anıtkabir'i ziyaret etti.

PARTİ LİDERLERİ DE ORADAYDI

Anıtkabir'de düzenlenen törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kuvvet komutanları ile yüksek yargı üyeleri katıldı.

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı ve şunları yazdı: "Aziz Atatürk büyük zaferin 101. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerinizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu devlet millet el ele vererek azimle hayata geçiriyoruz. Milletimizi asırlık hayallerle buluşturana kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Anıtkabir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Anıtkabir Özel defterini imzalayan Erdoğan'dan ''Çalışmaya devam'' mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Anıtkabir Özel defterini imzalayan Erdoğan'dan ''Çalışmaya devam'' mesajı - Son Dakika
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