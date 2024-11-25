Dijital Medya Kullanımında Yeni Yasal Düzenlemeler Hazırlanıyor

Politika

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özellikle dijital medyanın sağlıklı kullanımı, siber güvenlik gibi konularda çocuklarımızın, daha doğrusu toplumun korunmaya muhtaç bütün kesimlerinin korunabileceği bir yasal metni, ilgili kamu otoriterleriyle birlikte paylaşmak üzere hazırlık içerisindeyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) Netflix, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve Habitat Derneği ortaklığıyla düzenlenen, 'Geleceğin Ekranı Zirvesi'ne katıldı. Programa, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Yardımcısı Berat Kuzu, Habitat Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bora Caldu ve Netflix temsilcileri katıldı. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nda medya okuryazarlığı sürecinin eski Bakan Nabi Avcı döneminde 2013 yılında başlatıldığını belirterek, "'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adıyla Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında ve okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanacak müfredatı yeniledik. Bu yenileme çalışmalarımız içerisindeki okuryazarlık türlerinden bir tanesi dijital okuryazarlık. Bir ders olarak değil; ama bütün programların içerisine yedirdiğimiz başlıklardan bir tanesi. Çünkü biz dijital alanda çocuklarımızın yetkinliklerinin de artırılmasını, sadece bir ders bazında değil; bütün hayat becerileri anlamında kazanmasını istiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli farklılıklarından birisi bu. Sıkça atıfta bulunduğumuz OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) benzeri ya da Birleşmiş Milletler bünyesindeki değişik eğitim ve kültürle ilgilenen, raporlar yazan yapıların altını çizdiği önemli hususlardan bir tanesi şu; klasik anlamda okullar ve öğretmenler eğitim öğretim süreçleri üzerinde maksimum yüzde 50 civarında eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olmasını sağlayabilir. Kalan kısımda ana unsur ebeveynler. Ebeveynlerin, ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha proaktif bir biçimde dahil oldukları bir süreci başlatmak istedik" ifadelerini kullandı.

Dijital medyada süreçlerin sağlıklı yürüyebilmesi açısından, bazı konuların yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğine işaret eden Tekin, "Bu anlamda özellikle dijital medyanın sağlıklı kullanımı, siber güvenlik gibi konularda çocuklarımızın, daha doğrusu toplumun korunmaya muhtaç bütün kesimlerinin bu anlamda korunabileceği bir yasal metni de ilgili kamu otoriterleriyle birlikte paylaşmak üzere hazırlık içerisindeyiz. Dolayısıyla tüm bunların başarılı olabilmesi, Netflix tarzı platformların toplumlar tarafından benimsenebilmesi, kuşkusuz o toplumların kültür unsurlarına saygı göstermesiyle mümkün olacaktır. Biz de bu anlamda kültürel değerlerimize saygı gösterilmesini de önceliklerimiz arasına aldık. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda bizimle iş birliği yapmak isteyen herkes ile iş birliği yapmaya açığız" dedi.

'EN ÖNEMLİ KOZ MEDYA OKURYAZARLIĞI'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bugünün 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olduğunun altını çizdi. Canlılara karşı şiddetten arındırılmış bir ekran arzu ettiklerini aktaran Şahin, "Biz medyaya karşı ne kadar dikkatli davranırsak davranalım, içerikleri ne kadar oluştursak oluşturalım, içeriklere ne kadar sert tedbirler alırsak alalım, medya okuryazarlığı ve dijital medya okuryazarlığını yaygınlaştıramamamız halinde; bunların karşılığının çok fazla olmadığını gördük. Siz ne yaparsanız yapın eğer bir ebeveyn; çocuğun ekran karşısında kaç saat geçirmesi gerektiğini bilmiyorsa, ekranda çocuklarına neler izletmesi gerektiğini bilmiyorsa veya bir çocuğa ekranın karşısında verilen görüntülerle mücadele etmesini bilmiyor ise hayal ve gerçeği kurguyla gerçeği ayırt edemiyorsa siz ne kadar denetim ve düzenleme faaliyetlerinizi geliştirirseniz geliştirin, yasaklarsanız yasaklayın veyahut da ne kadar çok dikkat ederseniz edin bunun başarıya ulaşması şansı çok yüksek değildir. Bu anlamda elimizdeki en önemli koz medya okuryazarlığı ve dijital medya okuryazarlığıdır" diye konuştu.