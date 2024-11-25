Dijital Medya Kullanımında Yeni Yasal Düzenlemeler Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dijital Medya Kullanımında Yeni Yasal Düzenlemeler Hazırlanıyor

Dijital Medya Kullanımında Yeni Yasal Düzenlemeler Hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dijital medya ve siber güvenlik konularında toplumun korunmasına yönelik yasal metinlerin hazırlanacağını belirtti. Ayrıca, çocukların dijital okuryazarlığını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

25.11.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özellikle dijital medyanın sağlıklı kullanımı, siber güvenlik gibi konularda çocuklarımızın, daha doğrusu toplumun korunmaya muhtaç bütün kesimlerinin korunabileceği bir yasal metni, ilgili kamu otoriterleriyle birlikte paylaşmak üzere hazırlık içerisindeyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) Netflix, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve Habitat Derneği ortaklığıyla düzenlenen, 'Geleceğin Ekranı Zirvesi'ne katıldı. Programa, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Yardımcısı Berat Kuzu, Habitat Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bora Caldu ve Netflix temsilcileri katıldı. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nda medya okuryazarlığı sürecinin eski Bakan Nabi Avcı döneminde 2013 yılında başlatıldığını belirterek, "'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adıyla Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında ve okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanacak müfredatı yeniledik. Bu yenileme çalışmalarımız içerisindeki okuryazarlık türlerinden bir tanesi dijital okuryazarlık. Bir ders olarak değil; ama bütün programların içerisine yedirdiğimiz başlıklardan bir tanesi. Çünkü biz dijital alanda çocuklarımızın yetkinliklerinin de artırılmasını, sadece bir ders bazında değil; bütün hayat becerileri anlamında kazanmasını istiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli farklılıklarından birisi bu. Sıkça atıfta bulunduğumuz OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) benzeri ya da Birleşmiş Milletler bünyesindeki değişik eğitim ve kültürle ilgilenen, raporlar yazan yapıların altını çizdiği önemli hususlardan bir tanesi şu; klasik anlamda okullar ve öğretmenler eğitim öğretim süreçleri üzerinde maksimum yüzde 50 civarında eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olmasını sağlayabilir. Kalan kısımda ana unsur ebeveynler. Ebeveynlerin, ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha proaktif bir biçimde dahil oldukları bir süreci başlatmak istedik" ifadelerini kullandı.

Dijital medyada süreçlerin sağlıklı yürüyebilmesi açısından, bazı konuların yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğine işaret eden Tekin, "Bu anlamda özellikle dijital medyanın sağlıklı kullanımı, siber güvenlik gibi konularda çocuklarımızın, daha doğrusu toplumun korunmaya muhtaç bütün kesimlerinin bu anlamda korunabileceği bir yasal metni de ilgili kamu otoriterleriyle birlikte paylaşmak üzere hazırlık içerisindeyiz. Dolayısıyla tüm bunların başarılı olabilmesi, Netflix tarzı platformların toplumlar tarafından benimsenebilmesi, kuşkusuz o toplumların kültür unsurlarına saygı göstermesiyle mümkün olacaktır. Biz de bu anlamda kültürel değerlerimize saygı gösterilmesini de önceliklerimiz arasına aldık. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda bizimle iş birliği yapmak isteyen herkes ile iş birliği yapmaya açığız" dedi.

'EN ÖNEMLİ KOZ MEDYA OKURYAZARLIĞI'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bugünün 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olduğunun altını çizdi. Canlılara karşı şiddetten arındırılmış bir ekran arzu ettiklerini aktaran Şahin, "Biz medyaya karşı ne kadar dikkatli davranırsak davranalım, içerikleri ne kadar oluştursak oluşturalım, içeriklere ne kadar sert tedbirler alırsak alalım, medya okuryazarlığı ve dijital medya okuryazarlığını yaygınlaştıramamamız halinde; bunların karşılığının çok fazla olmadığını gördük. Siz ne yaparsanız yapın eğer bir ebeveyn; çocuğun ekran karşısında kaç saat geçirmesi gerektiğini bilmiyorsa, ekranda çocuklarına neler izletmesi gerektiğini bilmiyorsa veya bir çocuğa ekranın karşısında verilen görüntülerle mücadele etmesini bilmiyor ise hayal ve gerçeği kurguyla gerçeği ayırt edemiyorsa siz ne kadar denetim ve düzenleme faaliyetlerinizi geliştirirseniz geliştirin, yasaklarsanız yasaklayın veyahut da ne kadar çok dikkat ederseniz edin bunun başarıya ulaşması şansı çok yüksek değildir. Bu anlamda elimizdeki en önemli koz medya okuryazarlığı ve dijital medya okuryazarlığıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Teknoloji, Politika, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Medya Kullanımında Yeni Yasal Düzenlemeler Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:44:49. #1.12#
SON DAKİKA: Dijital Medya Kullanımında Yeni Yasal Düzenlemeler Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.