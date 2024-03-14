Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: " MKE, Kırıkkale'nin sembolü oldu"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale'de

KIRIKKALE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi kurumunun Kırıkkale'nin bir sembolü haline geldiğini belirterek, büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'yi ziyaret etti. İlk ziyaretini Kırıkkale Valiliği'ne yapan Bakan Fidan, Vali Mehmet Makas ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Fidan, daha sonra şeref defterini imzaladı, ardından da makamda basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. Bakan Fidan, daha sonra Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret ederek, şehirle ilgili yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı binasında da İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve partililerle görüşen bakan Fidan, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çekindi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İftar Sofrası" programına katılan Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayiinde Ankara ile yarışır bir duruma geldiğini belirterek, özellikle milli güvenlik sistemi adına gurur duyduğunu söyledi.

"Ankara ile yarışır bir duruma geldi Kırıkkale'miz"

Savunma sanayiyle ilgili planlanan projelerle daha büyük hamlelerin atılacağını ifade eden Bakan Fidan, "Savunma sanayiinde neredeyse Ankara ile yarışır bir duruma geldi Kırıkkale'miz. İnşallah yapılması planlanan projelerle de daha büyük hamlelerin atılacağını görüyoruz. Ben bunları görmekten devletim ve milletim adına özellikle milli güvenlik sistemimiz adına gurur duyduğumu bir kez daha iftihar etmek istiyorum. Kırıkkale'nin, Türkiye'nin geleceğini de ve bugününe de oynadığı ve oynayacağı rolün en büyük göstergesidir. Bunun için hepinize emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kırıkkale, büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana ev sahipliği yapıyor"

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Kırıkkale'nin bir sembolü haline geldiğini anlatan Bakan Fidan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıllar içerisinde Kırıkkale'nin bir sembolü oldu. Kırıkkale, Makine Kimyayı da açan, gelişmiş, büyümüş, çok şükür müstesna bir şehir olma yolunda. Özellikle başkanımın bana anlattığı projeler, Kırıkkale'nin sadece bir sanayi şehri değil, aynı zamanda modern bir şehrin bütün imkanlarına sahip olduğu bir şehir olacağını görmek benim için önemli. Ben kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Özellikle savunma sanayiinde kurulacak olan yeni fabrikaların önümüzdeki yıllarda burada açılacak olan işletmelerin ve yan sanayinin ne kadar önem taşıdığını hep beraber göreceğiz. Kırıkkale, büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana ev sahipliği yapıyor. Bunun da sayısı giderek artacak, artmaya da devam ediyor. Bu açıdan özellikle ilde hem yapılaşma hem alt yapı hem de diğer konularda atılan adımlardan ötürü ben teşekkür ediyorum."

"Allah'ın izniyle bizim başımız yere eğilmez"

Kırıkkale'nin "şehitler diyarı" olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Kırıkkale'nin nüfus yoğunluğu dikkate alındığında en fazla şehit veren illerimizin başında gelmekte. Allah, şehitlerimizin şehadetini mübarek eylesin, kabul eylesin. Kendileriyle ne kadar iftihar etsek azdır. Ben yakınlarına da buradan sabır diliyorum ama kendileriyle de ne kadar iftihar ettiğimizi gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şehitlerimiz var oldukça, şehit olmaya hazır insanlarımız kardeşlerimiz var oldukça, onları yetiştiren anneler babalar, var oldukça Allah'ın izniyle bizim başımız yere eğilmez, her zaman dik durur. Onun için hepinize yürekten çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıllardır çeşitli cephelerde savaşlara girdiğini hatırlatan Bakan Fidan, "Yıllardır çok çeşitli cephelerde çeşitli savaşlara girmiş birisi olarak birçok şehit kardeşimizin ailesine bu haberi vermek zorunda kalan biri olarak bunun nasıl bir onur olduğunu bunun nasıl taşınması gerektiği bir gurur olduğunu çok yakından biliyorum. Aynı zamanda yakınlarına sabır gerektiren his ve acı verdiğini de biliyorum. Bu acı ve gururu yaşayan ve yaşatan asil milletin evlatlarının önemli bir kısmı Kırıkkale'de olması, Kırıkkale'nin bu vasfıyla temayüz etmesi inanın her şeyin üstünde. Bunun getirdiği bereket, bunun getirdiği anlam, bunun getirdiği milli duruş, hiçbir şeyle ne ölçülebilir ne de anlatılabilir. Ben bu nedenden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İftar programına Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.