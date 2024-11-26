Dışişleri Bakanı Hakan Fidan\'dan BM Medeniyetler İttifakı Açıklamaları

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa, bu durum Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek, kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Fidan, 2025'te 20'nci yıl dönümü kutlanacak olan Medeniyetler İttifakı'na ilişkin "Çeşitlilik ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir topluluk oluşturduk. Yükselen güvensizlik, yanlış algılar ve nefret dalgasına karşı tek insanlığı savunduk. Son 20 yıldaki kararlılığımız uluslararası toplumda da yankı bularak destek gördü. İttifakın Birleşmiş Milletler sistemi içindeki görünürlüğü ve etkinliği güçlendi. Ayrıca Gelecek Paktı'nda yer alan 'kültürlerarası diyalog', 'arabuluculuk' ve 'aşırıcılık' ve 'yabancı düşmanlığıyla mücadele' gibi çeşitli referanslar ittifakın misyonunun bileşenleridir. İttifakın ağının ve erişim alanlarının genişlemesi ve çeşitlenmesi özellikle dikkat çekicidir" diye konuştu.

2021 yılında Cenevre ofisinin açılmasının ardından şimdi de İstanbul'da Arabuluculuk, Önleme ve Diyalog Bölgesel Ofisi'ni kurmak üzere çalıştıklarını belirten Fidan, İttifak'ın projeler aracılığıyla her gün insanlara ulaştığını ve barışçıl, kapsayıcı bir dünya için sahada fark yarattığını vurguladı.

'İTTİFAKIN HER ZAMANKİNDEN YÜKSEK SESLE KONUŞMASI, HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

İttifak'ın İslamofobi ile mücadelede tedbirlerin uygulanması konusunda önemli görevler içerdiğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi ile mücadele özel temsilcisi olarak atanan Büyükelçi (Mehmet) Paçacı da dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla bu konuda güçlü bir işbirliği görmeyi umuyoruz. İttifakı ya da teşvik etmeyi amaçladığı değerleri hafife alamayız. Özellikle de başta Orta Doğu olmak üzere süregelen savaşlar nedeniyle uluslararası sistemin son derece parçalanmış olduğu bu dönemde. Açılış oturumunda Orta Doğu'da devam eden soykırımla ilgili endişelerimizi dile getirmiştim. İzninizle bir kez daha yinelemek istiyorum. İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Eğer adalet yerini bulmazsa, bu durum Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek, kuşaklar arası kırılmalara yol açacaktır. İşte bu nedenle, böylesine kritik bir dönemde ittifakın mesajlarının net bir şekilde duyulmasını sağlamak için her zamankinden daha yüksek bir sesle konuşması, hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle İttifakımız, daha güçlü, daha görünür ve diyalog ve anlayışın önündeki tüm sorunları işaret etmede daha etkili olmalıdır" dedi.

'İTTİFAKIN DAHA İSTİKRARLI, DAHA SAĞLAM BİR MALİ YAPIYA İHTİYACI VAR'

Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dostlar Grubu üyeleri olarak hepinizi vizyonumuzun çok taraflı ulusal platformlarda sahiplenilmesini güçlendirmeye teşvik ediyorum. Örneğin İttifakın bölgesel forumlarını yeniden canlandırmayı düşünebiliriz. Bu forumlar, geçmişte başarılı olmuş belirli bölgeleri yakından ilgilendiren konuların tartışılmasında ilerleme kaydetmemize vesile olmuştu. Ayrıca İttifakı yeterli mali kaynaklarla da desteklememiz gerekiyor. İttifakın daha istikrarlı, daha sağlam bir mali yapıya ihtiyacı var. Destek vermek, geleceğimize, barışa ve uyuma yapılan bir yatırım olacaktır. Bu anlayışla, Türkiye, İttifaka olan güçlü desteğini sürdürecektir ve sizlerden de aynı desteği bekliyoruz."