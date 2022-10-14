ÇAVUŞOĞLU: AVRUPA'NIN ENERJİ KRİZİNİN HAFİFLETİLMESİNDEN YANAYIZ - Son Dakika
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ÇAVUŞOĞLU: AVRUPA'NIN ENERJİ KRİZİNİN HAFİFLETİLMESİNDEN YANAYIZ

14.10.2022 12:37

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Biz özellikle Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Çünkü Avrupa'nın her bakımdan zayıflaması Türkiye'nin çıkarına değildir tam tersi bizim de aleyhimizedir.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Biz özellikle Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Çünkü Avrupa'nın her bakımdan zayıflaması Türkiye'nin çıkarına değildir tam tersi bizim de aleyhimizedir." dedi.

Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı bugün Sarıyer'deki Müşir Fuat Paşa yalısında düzenlendi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bir araya geldi. Toplantının ardından iki bakan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda iki ülke arasındaki siyasi ve enerji ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin'in doğalgaz önerisiyle ilgili "Putin'den böyle bir teklif geldi. Kuzey Akım 1 ve 2'de sabotaj oldu. Dolayısıyla güvenli bir güzergah olmaktan çıktığını düşünüyor Rusya. O nedenle Türkiye üzerinde boru hatlarıyla Avrupa isteyen ülkelere gaz tedarikinin yapılabileceğini söylüyor. Türkiye'nin bu anlamda merkez olmasını istiyor. Bugün enerji konusunda da biraz önce söyledim Katar önemli bir aktör olduğu için bu konularda fikir alışverişinde de bulunduk. Kardeşim Şeyh Muhammet'le birlikte. Tabi şu anda zaten Türkiye üzerinden önemli petrol ve boru hatları Türkiye'ye geliyor ya da Türkiye üzerinde Güneydoğu Avrupa ülkelerine kadar gidiyor. Türk Akım 1 biliyorsunuz kendi ihtiyacımız için inşa edildi. Türk Akım 2 de aslında Güneydoğu Avrupa ülkelerini hedef alan yani oraya gaz tedariki için gerçekleştirilen bir proje. Biz özellikle Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Çünkü Avrupa'nın her bakımdan zayıflaması Türkiye'nin çıkarına değildir tam tersi bizim de aleyhimizedir. Avrupa'nın bu sorunlarının aşılmasında biz katkı sağlıyoruz ve sağlamak da isteriz. Tahıl anlaşması sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın ciddi bir şekilde içinde olduğu bir krizin hafifletilmesine katkı sağladı. Fiyatlar da 2009'dan sonra ilk defa bu kadar düştü. Sonuç itibariyle tabii cumhurbaşkanımızın dün basın mensuplarına söylediği gibi bunun iyi bir şekilde çalışılması gerekiyor. Bunun için yapılacak yatırımlar var. Bunların incelenmesi lazım. İlave boru hatları Türkiye'de yapılacak tesisler. Tabii borsanın oluşabilmesi için fiyatların belirlenmesi için belli sayıda ülkede gazın Türkiye'ye gelmesi lazım. O sayıya ulaştık ve belli miktarda olması lazım. Şu anda bile biz bu gaz fiyatlarının belirlenmesi için bir merkez olma hüviyetini kazandık. Ama böyle bir proje gelirse şu anda Avrupa'ya gidemediği için özellikle Almanya ve İngiltere'de biliyorsunuz Londra ve Almanya'da gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler var. Sonuçta bir taraftan bu yaptırımların yapılması lazım diğer taraftan da tabii bu arz talep meselesidir. Ne kadar Güneydoğu Avrupa gibi ülkeleri ve Batı Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz. Böyle bir projeden gaz almaya hazır. Tüm bu boyutlarını beraberce çalışmak lazım. Beraberce çalışmak lazım. Sonrasında aşama aşama bilgiler verilir" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve ileriye doğru gitmesi için özellikle ekonomik alanda yatırım alanında, ticaret ve kültürel alanında insani yardımlar alanında da yine aynı şekilde gelişmesi için çaba harcıyoruz. Yine görüşmemiz bir fırsat oldu. Siyasi istişareler yaptık. Çeşitli konularla ilgili Sayın Bakan da işaret ettiği Katar devletiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında tamamen hemfikir olduğumuz birçok konu var" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ÇAVUŞOĞLU: AVRUPA'NIN ENERJİ KRİZİNİN HAFİFLETİLMESİNDEN YANAYIZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAVUŞOĞLU: AVRUPA'NIN ENERJİ KRİZİNİN HAFİFLETİLMESİNDEN YANAYIZ - Son Dakika
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