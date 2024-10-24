Diyarbakır Anneleri Özgür Özel'i Kınadı - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır Anneleri Özgür Özel'i Kınadı

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Diyarbakır anneleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret etmemesini kınayarak tepki gösterdi.

24.10.2024 09:59
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Diyarbakır anneleri, kendilerini ziyaret etmeyen CHP Genel Başkanı Özel'i kınadı

Evlat nöbetinde olan Süleyman Aydın:

" Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın ziyaretine kadar gitti, iki adımlık yerde anne ve babaların feryadını görmemezlikten geldi"

Hatice Levent:

"Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli çok iyi konuşmalar yaptılar. Allah, onlardan razı olsun. İnşallah sonumuz hayra getirir. Biz, çok mutlu olduk, inşallah güleriz"

Rauf Biçer:

" Özgür Özel, bizzat eşimi arayarak Diyarbakır annelerini ziyarete bulunacağını söyledi. Bizlere bir söz verdi, sözünü tutmadı"

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, kentte bir dizi programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerini ziyaret etmemelerini kınadı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, aralıksız devam ediyor. Evlat nöbetinde olan aileler, bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerine ziyaret gerçekleştirmemesini kınadı.

Ailelerden Süleyman Aydın, 6 yıldır burada evlat mücadelesi verdiklerini, bu mücadelede CHP, ilk günden beri kendilerini görmezlikten geldiğini söyledi. Özel'in Diyarbakır'da olması kendileri için umut olduğunu belirten Özel, "Ziyaretimize gelir dedik. Gelir burada acımızı paylaşır. Ama maalesef Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın ziyaretine kadar gitti, iki adımlık yerde anne ve babaların feryadını görmemezlikten geldi. Aileler olarak kendilerini nefretle kınıyoruz. Bir barış, çözüm süreci olacaksa bu da bizim evlatlarımızın üzerinden olması lazım. Özgür Özel, şu anda HDP'lilerle kol kola geziyorlar. Şu an demleniyorlar. Özgür Özel hayatta buraya gelmez, PKK bunlara izin vermez" dedi.

"Özgür Özel, Diyarbakır'a geliyor, bizim kapımızı çalmıyor"

Kızı Fadime için oturma eyleminde olan Hatice Levent ise evlatları için 6 senedir bu çadırda olduklarını anımsattı. Levent, "Gözümüzün yaşı sel oldu aktı. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli çok iyi konuşmalar yaptılar. Allah, onlardan razı olsun. İnşallah sonumuz hayra getirir. Biz, çok mutlu olduk, inşallah güleriz. Özgür Özel, Diyarbakır'a geliyor, bizim kapımızı çalmıyor. Neden bize bu kadar zıt gidiyor. Diyarbakır'ı gezip tozuyorlar, kaçıncı gelişleri. Yazık yazık, biz anneler olarak evlat derdindeyiz" diye konuştu.

"Özgür Özel, bizzat eşimi arayarak Diyarbakır annelerini ziyarete bulunacağını söyledi"

Evladına kavuşan Rauf Biçer de, "Diyarbakır anne babaları olarak 6 yıldır mücadele ediyoruz. Özgür Özel, bizzat eşimi arayarak Diyarbakır annelerini ziyarete bulunacağını söyledi. Bizler bir söz verdi, sözünü tutmadı. Çünkü Kandil'den emir almadığı için bizleri ziyaret etmedi. CHP'yi kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Anneleri Özgür Özel\'i Kınadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır Anneleri Özgür Özel'i Kınadı - Son Dakika

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