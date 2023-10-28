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Diyarbakır'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zinciri şubesine saldırı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zinciri şubesine saldırı düzenlendi

Son Güncelleme: 28.10.2023 00:35

Diyarbakır'da bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle bir kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlattı.

Diyarbakır'da bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle bir kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi. Olayda iş yerinde hasar oluşurken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İsrail Destekçisi Kahve Zincirine Saldırı

KAHVE ZİNCİRİ ŞUBESİNE SALDIRI

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM'nin giriş katında bulunan bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. İsrail'i protesto için toplanan bir grup, İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle, kahve zincirinin şubesine taş, sopa ve sandalyelerle saldırı düzenledi.

İsrail Destekçisi Kahve Zincirine Saldırı

İŞ YERİNDE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

İş yerinde büyük çapta hasar oluşurken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerine saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İsrail Destekçisi Kahve Zincirine Saldırı
İsrail Destekçisi Kahve Zincirine Saldırı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zinciri şubesine saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zinciri şubesine saldırı düzenlendi - Son Dakika
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