Doğan Bekin'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Doğan Bekin'den Trump'a Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Bekin, Trump'ın Gazze planını ve UCM'ye müdahalesini eleştirdi.

10.02.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, basın mensupları için daha önce TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduklarını, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararını eleştiren Bekin, "Trump'ın bağımsız bir adalet kurumu olan Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik çirkin müdahalesinin kabul edilebilir hiçbir yanının olmadığı ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın, Roma Statüsü'nün 70'inci maddesi gereğince suç olduğunu vurgulayan Bekin, bununla ilgili gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Yeniden Refah Partili Bekin, Trump'ın, Gazze planına da tepki göstererek, "Gazze Şeridi'ni kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışan ABD Başkanı Trump'ın, Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e göçe zorlamaya çalışması ve son olarak siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin Devleti'nin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklaması hezeyandan öteye gidememektedir." diye konuştu.

Trump ile Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik politikaları karşısında eylem birliğinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Bekin, Türkiye ile Filistin arasında "deniz yetki alanının oluşturulması" konusunda anlaşma yapılmasını istedi. Bekin, Gazze'nin doğal kaynaklarına göz diken Trump ve Netanyahu'nun geri adım atması için bu anlaşmanın zorunlu olduğunu söyledi.

Gazze'nin, Filistinlilerin toprağı olduğunu belirten Bekin, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin sadece Orta Doğu için değil, bütün dünya için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Doğan Bekin, Orta Doğu, Filistin, İstanbul, Politika, Gazze, Refah, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğan Bekin'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: Doğan Bekin'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.