Doğan Bekin'den Trump'a Sert Tepki

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, basın mensupları için daha önce TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduklarını, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararını eleştiren Bekin, "Trump'ın bağımsız bir adalet kurumu olan Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik çirkin müdahalesinin kabul edilebilir hiçbir yanının olmadığı ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın, Roma Statüsü'nün 70'inci maddesi gereğince suç olduğunu vurgulayan Bekin, bununla ilgili gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Yeniden Refah Partili Bekin, Trump'ın, Gazze planına da tepki göstererek, "Gazze Şeridi'ni kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışan ABD Başkanı Trump'ın, Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e göçe zorlamaya çalışması ve son olarak siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin Devleti'nin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklaması hezeyandan öteye gidememektedir." diye konuştu.

Trump ile Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik politikaları karşısında eylem birliğinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Bekin, Türkiye ile Filistin arasında "deniz yetki alanının oluşturulması" konusunda anlaşma yapılmasını istedi. Bekin, Gazze'nin doğal kaynaklarına göz diken Trump ve Netanyahu'nun geri adım atması için bu anlaşmanın zorunlu olduğunu söyledi.

Gazze'nin, Filistinlilerin toprağı olduğunu belirten Bekin, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin sadece Orta Doğu için değil, bütün dünya için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.