Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir - Son Dakika
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Politika

Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

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Orta Doğu\'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
14.06.2025 08:53
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Orta Doğu\'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Orta Doğu'da tırmanan gerilimle ilgili Türkiye'nin tarafsız ve yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin de ileride hedef tahtasında olabileceğini değerlendiren Bekin, bu nedenle şimdiden askeri güvenlik tedbirlerini şimdiden en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini aktardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Bekin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik "Yükselen Aslan" isimli saldırısı ve buna karşılık İran'ın gerçekleştirdiği misilleme sürecinde Türkiye'nin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini değerlendirdi.

Doğan Bekin'den yapıcı rol çağrısı! Orta Doğu'da gerilim artarken Türkiye nasıl bir yol izlemeli?

"TÜRKİYE'NİN YAPICI BİR ROL ÜSTLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bekin, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı önceleyen yapıcı bir dış politika izlemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin daha yapıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Aynen geçmişte İran-Irak Savaşı'nda takındığı tarafsız ve barışçıl rolü bu süreçte de benimsemesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak NATO üyesi olması nedeniyle ABD'nin yanında bir tutum sergilemesi halinde, tarihte yaşadığımız Kırım Savaşı'nın benzeri bir senaryoyla karşı karşıya kalınması ihtimali doğabilir."

"İLERİDE TÜRKİYE DE HEDEF TAHTASINDA OLABİLİR"

Türkiye'nin bölgesel dengeleri gözeterek hareket etmesi gerektiğini belirten Bekin, jeopolitik risklere karşı askeri güvenliğin en üst düzeye çıkarılması çağrısında bulundu:

"Türkiye'nin yapıcı, birleştirici politikalar uygulamasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'de ileride hedef tahtasında olacağını ifade etmek istiyoruz. Özellikle İsrail'in Güney Lübnan'daki bazı operasyonlarında basit çağrı cihazlarına kadar erişip etkisiz hale getirmesi, benzer yöntemlerin Türkiye'ye karşı kullanılmasını da gündeme getirebilir. Bu nedenle Türkiye, askeri güvenlik tedbirlerini şimdiden en üst seviyeye çıkarmalıdır."

Doğan Bekin'den yapıcı rol çağrısı! Orta Doğu'da gerilim artarken Türkiye nasıl bir yol izlemeli?

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKEDİR"

Bekin ayrıca Türkiye'nin askeri ve diplomatik gücüne de vurgu yaparak, "Türkiye de güçlü bir ülkedir. İsrail'in Türkiye'yle de cebelleşebilecek ne bir güçte ne bir kudrette olduğunu burada ifade ediyoruz. Çünkü Kıbrıs da olduğu gibi bizler zorluk içerisinde kolayca bir araya gelip ve bunları bertaraf edebilecek güçte olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İran'da keza aynı şekilde böyledir. Savaş uzayacak olursa İsrail ve Amerika'nın aleyhine gelişime göstereceğini çok rahat bir şekilde vurgulayabiliriz." diye konuştu.

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Son Dakika Politika Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gazi Basibuyuk:
    Reis kaç yıldır ne söylüyor. Nerenizle dinliyordunuz .sizlere ancak günaydın denir.. 13 4 Yanıtla
  • Abdul Halik Erdogan:
    Bizim yöneticilerimiz hainleri bırakmanın ulke sevdalılarını içeri tikmanın yollarını arıyor. 6 9 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    bazı kitleler hala hırsızın peşinde 6 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    one minute dersiniz kınarsınız ağaca çaput bağlayıp yarabbi Şükür dersiniz 0 0 Yanıtla
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