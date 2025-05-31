Dönmez: Birliğe İhtiyacımız Var

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Dost Dernekleri Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle oluşan federasyonun binasında düzenlenen programında konuşan Dönmez, federasyonun hem şehirde hem de ülke genelinde yapmış olduğu faaliyetlerle dostluğa, kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe katkı yaptığını söyledi.

Her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiklerini kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:

"Anadolu coğrafyasında belki onlarca, yüzlerce medeniyet gelip geçti. Zaman zaman birbirimizle mücadele ettik. Sonunda hep huzur, barış, dostluk galip geldi. Dışarıdan bir tehdit alındığında, düşman bu coğrafyaya saldırdığında da aramızdaki kırgınlıkları unutarak hep beraber aynı cephede mücadele ettik. Bunun canlı örneklerini en iyi de bu coğrafyada yaşayanlar bilir."

Dönmez, Eskişehir'in birçok coğrafyadan, kültürden ve inançtan insanı bağrında barındırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece Anadolu'dan değil Anadolu dışından da gelen birçok insanımıza ev sahipliği yapmış. Balkanlar'dan, Kırım'dan, Kafkas'tan gelen birçok insanımız bu coğrafyada kardeşhane bir şekilde bir arada yaşayabiliyor. Bunda da herhalde bu toprakların, havanın, suyun ve iklimin büyük katkısı olsa gerek diyorum ama ondan da önemlisi farklı coğrafyalardan buraya gelip beraber iş tutma, aynı hedeflere yürüme arzusu ve ülküsü her şeyin ötesindedir. Aynı duyguyu bugün yavrularımıza, gençlerimize de aşılamak zorundayız."

Hükümetlerinin son 25 yıldır ayrım yapmaksızın her yere eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma hizmet ve yatırım götürmek suretiyle, bölgeler arası gelişmişliğin farklılığını asgari düzeye indirdiğini vurgulayan Dönmez, "İş imkanları açısından hala şunu kabul edelim ki tabii bazı farklılıklar olmakla birlikte öyle ümit ediyorum ki yatırımcımız da iş insanımız da 'Terörsüz Türkiye', barış ve huzur ortamında büyük bir istekle gidip yine Anadolu'da, Ağrı'da, Van'da, Diyarbakır'da ve Erzurum'da yatırım yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'e kazandırılması planlanan Kuzey Çevre Yolu

Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Kuzey Çevre Yolu'yla ilgili yaptığı çalışmalardan bahsettiğini anımsatarak, şunları belirtti:

"Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 59 kilometrelik bir güzergahtan bahsetti. Bunun teknik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, çalışmalar tamamladıktan sonra da yatırım programına alınmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na teklif edeceğini, bu konuyu görüşeceğini, bunun bir ihtiyaç olduğuna inandığını, olumlu yaklaştığını ve elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti. Biz daha önce de Sayın Bakan'a milletvekillerimizle gittiğimizde de konuyu gündeme getirmiştik. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da gündeme getirmiştik. Cumhurbaşkanımız da oradan Sayın Bakan'a çalışmaların hızlandırılmasıyla ilgili olarak talimat vermişti. Yatırım programı alındıktan sonra da hangi yöntemle yapılacak? Milli bütçeden mi olacak? Yap-işlet-devret yöntemiyle mi olacak? Bunun da kararını o aşamada vermiş olacaklar. Takip ediyoruz."

Tarım, iş dünyası ve Eskişehir'e ilişkin çeşitli alanlarda değerlendirmelerde de bulunan Dönmez daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.