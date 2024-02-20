Düğünde Atatürk\'e hakaret eden Şevki Yılmaz\'dan bir skandal daha

Bir düğünde " Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'ın " Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" dediği yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.
Görüntülere tepki yağarken Şevki Yılmaz'ın içinde yer aldığı yeni bir video ortaya çıktı. Yeni görüntülerde Şevki Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri , onlara destek verenleri kahr-ı perişan" diye dua ettiği ve videodaki diğer insanların da "Amin" dediği görüldü. Videoda Diyanet'e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakcı'nın da gülerek "Amin" dediği yer aldı.
Görüntülerin yayılmasının sonra ardından sosyal medya platformu X'te "Şevki Yılmaz Tutuklansın" ve "Atatürk" etiketleri gündemin ilk sırasına yerleşti. Şevki Yılmaz'a tepkiler çığ gibi gelirken, tepkilere siyasilerden de destek geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, video hakkında şunları söyledi: "Kirli zihniyetlerine yüce dinimizi alet eden bu ahlaksızlar, Atatürkümüzün gölgesinden bile korkan bu hazımsızlar, Sözde devlet görevlisi olan bu şarlatanlar; şimdiye kadar her türlü şey oldular da bir tek insan olamadılar! O yüzden sadece tutuklanmaları değil, acilen tedavi de edilmeleri lazım. Türk milletinin iradesine, vatanına, Cumhuriyetine ve Atatürk'üne hainlik eden bu alçakların bir an önce hak ettikleri yere gönderilmesi lazım!"
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, hayatını Yiğit Onur Kaya ile birleştirdi. Çiftin evliliklerine tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik etti. Halil Konakçı da törende yer alan isimler arasındaydı. Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın mikrofonu eline alarak yaptığı konuşma düğün merasiminin önüne geçti.
Törenin konukları arasında Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, imam Halil Konakçı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Pazan, Star gazetesi köşe yazarı Nuh Albayrak, TV program yapımcı ve sunucusu Pelin Çift, TV programcısı Mehmet Fatih Çıtlak, TV programcısı ve yazar Mustafa Armağan, tarihçi yazar Şafak Tunç, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da yer aldı.
Son Dakika › Politika › Düğünde Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'dan bir skandal daha - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
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