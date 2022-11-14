MHP'den İstiklal'de bomba patlatan terörist için zehir zemberek sözler: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur - Son Dakika
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MHP'den İstiklal'de bomba patlatan terörist için zehir zemberek sözler: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur

14.11.2022 15:06

Dün akşam İstiklal Caddesi'nden yaşanan bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 vatandaşımız da yaralandı. Kadın terörist yakalanıp sorguya alınırken MHP kanadından olaya ilişkin zehir zemberek bir açıklama geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Bu seri katiller, caniler için idam cezası getirilmelidir. Bu katliamı gerçekleştiren şerefsiz, alçak bebek katilleri kanlarında boğulmalılar. Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak." ifadelerini kullandı.

Dün İstiklal Caddesi'nde kadın terörist Ahlam Albashır'ın düzenlediği bombalı saldırısda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Saldırı, dünyada ve ülkemizde büyük yankı uyandırırken terörist, sabaha karşı Küçükçekmece'deki evinde yakalandı.

TALİMATI KOBANİ'DEN ALMIŞ

İlk sorgusunda saldırı talimatını Kobani'den aldığı söyleyen Suriyeli teröristin PKK tarafından yetiştirildiği öğrenildi. Teröristin kimliğine ve saldırıya ilişkinse yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kadının kimliği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/ YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

MHP'den İstiklal'i kana bulayan terörist için zehir zemberek açıklama: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur

"KANLARINDA BOĞULMALILAR"

Saldırıya art arda tepkiler gelirken MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdem, paylaşımında "Bu zalimleri, bu seri katiller, caniler için idam cezası getirilmelidir. Bu katliamı gerçekleştiren şerefsiz, alçak bebek katilleri kanlarında boğulmalılar. İnsanım diyen herkes, vicdan sahibi her vatandaşımızın arzusu bu yöndedir. Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak." ifadelerini kullandı.

MHP'den İstiklal'i kana bulayan terörist için zehir zemberek açıklama: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur
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İstiklal Caddesi, Devlet Bahçeli, Arzu Erdem, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den İstiklal'de bomba patlatan terörist için zehir zemberek sözler: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur - Son Dakika


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