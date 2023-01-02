Selahattin Demirtaş'tan seçim startını cezaevinden verdi: Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan seçim startını cezaevinden verdi: Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var

02.01.2023 14:33

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Demirtaş yeni yılın ilk iş gününde attığı tweette "Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. Başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni yılın ilk iş gününde sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla paylaşımlarda bulundu.

"SEÇİM KAMPANYAMIZIN STARTINI VERELİM"

"Yeni yılın ilk iş günü. Hepinize kocaman, yürek dolusu merhaba. Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olsun" dileğinde bulunan Demirtaş, Twitter hesabından sözlerine şöyle devam etti; "Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. Başlıyoruz"

"NEŞELİ VE KARARLI BİR SEÇİM KAMPANYASI İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Demirtaş ikinci paylaşımında ise seçim kampanyasıyla ilgili çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz."

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Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'tan seçim startını cezaevinden verdi: Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş'tan seçim startını cezaevinden verdi: Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var - Son Dakika
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