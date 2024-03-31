Edirne Valisi Yunus Sezer oyunu kullandı
Edirne'de 322 bin seçmen sandığa gidiyor
EDİRNE - Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy verme işlemi için okulların önünde bekledi. Sandık numaralarına göre belirlenen sınıflara geçen vatandaşlar, belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlık seçimleri için oy kullandı. Emniyet güçleri tarafından kentteki okullarda olumsuzluklara karşı önlem alındı.
Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1164 No'lu sandıkta oylarını kullandı.
Vali Sezer, yaptığı açıklamada, 322 bin 5 seçmenin bin 99 sandıkta 366 bina ve okulda oy kullanacağını belirtti. Edirne'de sabah itibariyle tüm sandıkların yerlerine teslim edildiğini söyleyen Vali Sezer, "An itibariyle sorunsuz bir şekilde herhangi bir seçim olayı meydana gelmeden vatandaşlarımız oy verme işlemlerini devam ettiriyorlar. Ülkemizde seçimler demokrasi şöleni şeklinde geçiyor. Öncesinde yoğun bir propaganda dönemi adaylar arasında, sonrasında da yoğun bir katılımla, belki dünyada en fazla katılımın olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu manada demokrasinin gerçekten bir şölen şeklinde gerçekleştirildiği ve en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi bu seçimler" dedi.
"4 bin 671 kamu personeli görev alıyor"
Edirne'de 322 bin 5 seçmen olduğunu ve bu sene itibariyle bin 99 sandıkta şu anda oy verme işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Vali Sezer, "Aylar öncesinde seçimle ilgili güvenlik tedbirlerimizi aldık, güvenlik toplantıları gerçekleştirdik, defalarca güvenlik toplantısı gerçekleştirdik. Seçim kurularından gelen talepler doğrultusunda gerekli personel görevlendirmeleri, araç görevlendirmeleri yapıldı. Yine elektrik kesintisi ve diğer konularda da olabilecek muhtemel sıkıntılara maruz kalmamak için gerekli tedbirler alındı. Bugün itibariyle de kolluk kuvvetlerimiz yine görevleri başındalar. Sabah sandıklar teslim edildi. Şimdi de 2 bin 195 kolluk kuvvetimiz yani polis ve jandarmamız şu anda görev yapıyor. Toplamda da 4 bin 671 kamu personeli görev almış durumda seçimlerde. Umarım kazasız belasız güzel bir şekilde seçimler sona erer. Seçilen arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Hem ülkemize hem de Edirne'mize güzel hizmetler yapmalarını temenni ve dua ediyoruz. Yeni dönemde de güzel hizmetlere bu vesileyle de vesile olurlar diye temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" İfadelerine yer verdi.
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Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, seyyar sandık uygulaması ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı. Van'ın Başkale ilçesinde 8 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürülerek oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Hakkari'de ise hastane tedavisi gören ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlılar sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacakları okullara götürüldü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Hilalli Mahallesi İlkokulu'nda toplu oy kullanmak isteyen bir grup ile sandık müşahitleri arasında çıkan tartışmada 3 kişi darp edildi. Olayın ardından oy verme işlemi bir süre durduruldu ve jandarma önlem aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullandı. Kacır, seçimlerin demokrasinin bayram günü ve milli iradenin tecelli adresi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı için yapılan plan ve programlarla Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'ndaki 1052 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa eşi Gizem ve kızı Hilal Pehlivan ile birlikte gelen Burak Pehlivan oyunu kullandı. Pehlivan, Seçimlerin Efeler ilçemize, hemşehrilerimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Son sözü milletimiz söyleyecek" dedi. - AYDIN
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken gündelik yaşamlarında giydikleri yöresel kıyafetleri tercih etti. 210 seçmenin bulunduğu köyde, yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğu gözlemlendi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oy kullandı. Dağ, açıklamasında 4,5 milyon İzmirli'nin kazanacağına inandığını belirtti. Oy kullanma işlemine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
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