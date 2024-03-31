Edirne Valisi Yunus Sezer oyunu kullandı - Son Dakika
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Politika

Edirne Valisi Yunus Sezer oyunu kullandı

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Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1164 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

31.03.2024 11:30  Güncelleme: 11:39
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Edirne Valisi Yunus Sezer oyunu kullandı

Edirne'de 322 bin seçmen sandığa gidiyor

EDİRNE - Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy verme işlemi için okulların önünde bekledi. Sandık numaralarına göre belirlenen sınıflara geçen vatandaşlar, belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlık seçimleri için oy kullandı. Emniyet güçleri tarafından kentteki okullarda olumsuzluklara karşı önlem alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1164 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, 322 bin 5 seçmenin bin 99 sandıkta 366 bina ve okulda oy kullanacağını belirtti. Edirne'de sabah itibariyle tüm sandıkların yerlerine teslim edildiğini söyleyen Vali Sezer, "An itibariyle sorunsuz bir şekilde herhangi bir seçim olayı meydana gelmeden vatandaşlarımız oy verme işlemlerini devam ettiriyorlar. Ülkemizde seçimler demokrasi şöleni şeklinde geçiyor. Öncesinde yoğun bir propaganda dönemi adaylar arasında, sonrasında da yoğun bir katılımla, belki dünyada en fazla katılımın olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu manada demokrasinin gerçekten bir şölen şeklinde gerçekleştirildiği ve en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi bu seçimler" dedi.

"4 bin 671 kamu personeli görev alıyor"

Edirne'de 322 bin 5 seçmen olduğunu ve bu sene itibariyle bin 99 sandıkta şu anda oy verme işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Vali Sezer, "Aylar öncesinde seçimle ilgili güvenlik tedbirlerimizi aldık, güvenlik toplantıları gerçekleştirdik, defalarca güvenlik toplantısı gerçekleştirdik. Seçim kurularından gelen talepler doğrultusunda gerekli personel görevlendirmeleri, araç görevlendirmeleri yapıldı. Yine elektrik kesintisi ve diğer konularda da olabilecek muhtemel sıkıntılara maruz kalmamak için gerekli tedbirler alındı. Bugün itibariyle de kolluk kuvvetlerimiz yine görevleri başındalar. Sabah sandıklar teslim edildi. Şimdi de 2 bin 195 kolluk kuvvetimiz yani polis ve jandarmamız şu anda görev yapıyor. Toplamda da 4 bin 671 kamu personeli görev almış durumda seçimlerde. Umarım kazasız belasız güzel bir şekilde seçimler sona erer. Seçilen arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Hem ülkemize hem de Edirne'mize güzel hizmetler yapmalarını temenni ve dua ediyoruz. Yeni dönemde de güzel hizmetlere bu vesileyle de vesile olurlar diye temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" İfadelerine yer verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer oyunu kullandı
Kaynak: İHA

Edirne, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Edirne Valisi Yunus Sezer oyunu kullandı - Son Dakika

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