Ekonomi Düzenlemeleri Üzerine Görüşmeler Tamamlandı

04.03.2026 22:41
TBMM'de ekonomi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sona erdi. Eleştiriler ve öneriler öne çıktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde gerekli önlemlerin alınmaması gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Daha önceki bir konuşmasında, deprem sonrasında yapılan çalışmalar nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ettiğini de anımsatan Ağbaba, "Yahu siyasetin geldiği hale baksanıza, bu ne kadar korkunç bir olaymış gibi gösteriliyor. Bakın arkadaşlar, eleştireceğiz de teşekkür edeceğiz de. Siyasetin yapması gereken bu." dedi.

Ağbaba, depremin adeta bir "propaganda aracı olarak kullanıldığını" savunarak, "'Her şey güllük gülistanlık, her şey bitti, hiçbir dert kalmadı' diyorsunuz ama bu doğru değil, bu yalan." ifadesini kullandı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, teklifte olmayan düzenlemelere değinmek istediğini söyleyerek, toplumda, emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılmasına dair beklenti bulunduğunu anlattı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuyla ilgili açıklamasını anımsatan Oluç, Güler'in açıklamasının ardından emeklilerin umutlarının büyük ölçüde söndüğünü dile getirdi.

Oluç, şöyle devam etti:

"Bu iktidar bir kez daha en yetkili ağızlardan biri tarafından emekliler için kaynak olmadığını açıkça ifade etti ama biz biliyoruz ki aslında kaynak var, sadece iktidarın politik tercihleri, bu kaynakları emekliler, emekçiler, işçiler, kısacası toplumun dar gelirlileri, ücretli çalışanları ve yoksulları için kullanmama yönünde olduğu için böyle bir sonuçla karşı karşıya kalınıyor."

"Kalıcı bir formül bulunması gerekiyor"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, emeklilere verilecek bayram ikramiyesine değinerek, ikramiye tutarının enflasyon karşısında giderek eritildiğini ileri sürdü.

İkramiye tutarını belirlerken adaletli hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Usta, "Bunu tartışma konusu olmaktan çıkarmak, kurala bağlamak lazım. Bu kadar enflasyonist bir ortamda mutlak rakamı kanuna yazmanın bir anlamı yok. Her defasında kanun çıkartmak gerekiyor. Bir göstergeye bağlayalım bunu. Kalıcı bir formül bulunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, teklifte bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören düzenlemeyi de eleştirerek, "Zar zor, kıt kanaat bu parayı bulmaya çalışan insanlar için bu yüzde 25'lik artış ciddi bir artıştır. Bence bunu tekrar gözden geçirmenin faydası var." dedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanun teklifinin sunulduğu tarihten Komisyon'a geldiği tarihe işaret ederek, bu sürenin milletvekillerinin teklif üzerinde çalışması için yetersiz olduğunu söyledi.

Teklifle, işsizlik sigortası primindeki yüzde 1 devlet payını yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye cumhurbaşkanının yetkili olacağını anımsatan Kısacık, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar verdiğimiz hiçbir yetki vatandaşın lehine kullanılmadı, hep düştü. Şimdi demek ki 0,5'e düşecek. Şimdi, aslında bu devlet payı sadece teknik bir oran değil yani bu aynı zamanda devletin işsizlik riskine karşı sorumluluğunun somut göstergesi, devletin o işsizlerine karşı 'Ben de varım, taşın altında benim de elim var'ın göstergesi ama maalesef devlet burada taşın altından elini biraz daha çekiyor. Dolayısıyla burada temel ilke bütçe rahatlasın değil, işsiz kalana güvence ve sistemin öngörülebilirliğinin sağlanmasıdır."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifte önemli düzenlemelerin yer aldığını söyleyerek, teklif sahibi milletvekillerine teşekkür etti.

Yapılan düzenlemelerin ağırlıklı kısmını vergisel düzenlemelerin oluşturduğunu aktaran Aksu, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde vergisiz alanların vergi kapsamına alınması var, vergi indirim ve istisnalarının azaltılması var, vergi adaletinin güçlendirilmesi adına yapılmış olan bazı düzenlemeler var. Kuşkusuz vergi indirim ve istisnalarının gelişmelere göre değerlendirilmesi, bunların üretime, istihdama veyahut sosyal hayata katkısının azaldığı noktada bunlardan vazgeçilmesi doğaldır. Dolayısıyla bunların bu anlamda, bu kanun teklifiyle değerlendirilerek bazı adımların atılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz."

Aksu, düzenlemeyle, kıymetli taşların vergi istisnasının da kaldırılmasının amaçlandığına değinerek, "Kamuoyu vicdanını öteden beri rahatsız eden bir konu, o nedenle bunun kaldırılması da önemli." dedi.

Teklifin afet konutlarıyla ilgili düzenlemesine de değinen Aksu, "Afet konutlarının hak sahiplerine satılmasında uzun vadeli, sabit ödemeli bir yöntem zaten vardı ama bununla beraber, konutlarda yüzde 74 oranında peşinde indirim getirilmek suretiyle bir avantaj sağlanıyor." diye konuştu.

"Doğru ve çok yerinde yapılan bir düzenlemedir"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, tekliflerinde özellikle deprem bölgesiyle ilgili bir düzenlemenin yer aldığının altını çizerek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depreme maruz kalan şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını, ihya ve inşa süreçlerinin devam ettiğini anlattı.

Bu süreçte, "asrın inşasıyla" 11 ilde toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşlarımız evlerine, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak, teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl boyunca da sabit ve faizsiz bir ödemeyle evlerine kavuşacaklardır. 31 Aralık 2026 tarihine kadar borcun defaten ödenmesi halinde borçlanma bedeline yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacaktır. Deprem bölgemizde yapılan tüm çalışmalar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen bürokratlarımıza, tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum."

Kurt, teklifle, yemek yardımıyla ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin görüşlerini dile getirerek, "Burada bir adım atılmış, yemek yardımında her 2 kurum da aynı ölçüye gelmiş ve 300 liralık bir rakamı uygulamaya başlayacaktır kanunlaştıktan sonra. Bu da olumlu, doğru ve çok yerinde yapılan bir düzenlemedir. Yemek yardımındaki mevcut uygulamada SGK istisnası olan 158 lira ile vergi muafiyeti olan 300 lira arasındaki farklılık hem muhasebe uygulamalarında hem çalışanlar yönünden büyük sıkıntılara sebebiyet verdiğinden dolayı yeknesaklık sağlanması önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA

