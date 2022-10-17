Ekonomik düzenlemeleri içeren 'torba' kanun teklifi görüşmeleri sürüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik 'torba' kanun teklifinin görüşmelerine devam edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam etmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda ilk olarak cuma günü Bartın'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, "Çok elim bir hadise, idari ve adli yönden çok yönlü bir soruşturma yapıldığını yetkililerimiz ifade ediyorlar. Bu soruşturmaların sonucunda daha net bir tablo görmüş olacağız. Bunun sorumlulukları netleştirilmesinin yanı sıra gelecekte bir daha böyle elim hadiseler yaşanmaması adına mutlaka ders alınması gereken sonuçları da olacaktır" dedi.

'İŞ KAZASI DEĞİL, İŞ CİNAYETİ'CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da bu tür kazalardan ders alınmadığını belirterek, "Acımız büyük, çocukların içi yanıyor; annelerin, eşlerin yüreğine ateş düştü. Gerçekten bu üzüntünün tarifi yok ancak burada şunu da belirtmek istiyorum; bir iş kazasında ölüm eğer gerekli denetimler yapılmadığı için ve gerekli önlemler alınmadığı için oluyorsa biz buna 'iş kazası' değil, 'iş cinayeti' diyoruz" ifadelerini kullandı.HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da olay günü kaza yerinde olduğunu ve yeni geldiğini hatırlatarak, " Amasra 'da yaşanmış olan bu facianın etkileri henüz çok taze. Ben de hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum ama tabii bizim vazifemiz bu değil, yani sabır dilemek, başsağlığı dilemek falan değil; bu meseleyi çözmeliyiz" diye konuştu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da partisi adına üzüntülerini dile getirerek, "Böyle olaylar ortaya çıktığında gündem birkaç gün bu olaylarla işgal ediliyor, hepimiz oraya odaklanıyoruz. Vicdanlarımız bu işin, bu tür kazaların olmaması konusunda gerekenin yapılmasını bize söylüyor, duyarlılığımız artıyor, fakat bu çok fazla uzun sürmüyor, bir müddet sonra bu işlerin üstü külleniyor. Hukuki süreç başlıyor ancak işler adil bir şekilde yürümüyor" dedi.

Konuşmaların ardından, teklifin görüşmelerine geçildi. Geçen hafta kabul edilenlerle birlikte şu ana kadar toplam 27 madde kabul edildi.