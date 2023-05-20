Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin konuştu: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti

Kayıp koyun için havalandırdığı dron ile çok acayip bir görüntü kaydetti

Terör ve sığınmacılar dışında Kılıçdaroğlu'na iki kritik soru daha yöneltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çağrı! Bu kez rakibinin en güvendiği kesime seslendi

28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için geri sayım devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu FOX TV ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KURGUYU BOZDUK 49,5'TE KALDILAR"

"Biz oyunu sayın Mansur Yavaş ile bozduk. Çıktık veri verdik, verilerin elimizde olduğunu gösterdik. İkinci turda daha donanımlıyız. Kurguyu bozduk 49,5'te kaldılar" diyen İmamoğlu dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"KISMEN BAŞLARILI OLDU, BİZİ AŞAĞI ÇEKTİ"

Seçim süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uygulanan stratejinin başarılı olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Karşı tarafın çıkıp 'kardeşim ben 21 yılda neler yaptım neler' demesi gerekir değil mi? Tam tersini yaptı. Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na 'vatan haini' dedi. Terör örgütleriyle ilişkiyle suçladı. Bunu itiraf ediyorum, bunu yaptı ve kısmen başarılı oldu. Bence oy farkının sebebi buydu. Biz yalan konuşmayı bilmiyoruz, önemsemedik. Bu insanları birbirine düşüren kötü aklı, çocuklarınıza izlettirmeyin ve dinlettirmeyin. Gıybet var, iftira var, her şey var. Kötü dil süreci etkili oldu. Bizi olmamız gerekenden 3-4 puan aşağıya çekti" şeklinde konuştu.