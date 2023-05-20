Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin konuştu: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin konuştu: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti

20.05.2023 11:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 5 puanlık farka değinen İmamoğlu, "Rakip ne yaptı? Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na vatan haini dedi. Terör örgütleriyle ilişkiyle suçladı. Bunu itiraf ediyorum, yaptı ve kısmen başarılı oldu. Bence oy farkının sebebi buydu" şeklinde konuştu.

28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için geri sayım devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu FOX TV ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KURGUYU BOZDUK 49,5'TE KALDILAR"

"Biz oyunu sayın Mansur Yavaş ile bozduk. Çıktık veri verdik, verilerin elimizde olduğunu gösterdik. İkinci turda daha donanımlıyız. Kurguyu bozduk 49,5'te kaldılar" diyen İmamoğlu dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"KISMEN BAŞLARILI OLDU, BİZİ AŞAĞI ÇEKTİ"

Seçim süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uygulanan stratejinin başarılı olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Karşı tarafın çıkıp 'kardeşim ben 21 yılda neler yaptım neler' demesi gerekir değil mi? Tam tersini yaptı. Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na 'vatan haini' dedi. Terör örgütleriyle ilişkiyle suçladı. Bunu itiraf ediyorum, bunu yaptı ve kısmen başarılı oldu. Bence oy farkının sebebi buydu. Biz yalan konuşmayı bilmiyoruz, önemsemedik. Bu insanları birbirine düşüren kötü aklı, çocuklarınıza izlettirmeyin ve dinlettirmeyin. Gıybet var, iftira var, her şey var. Kötü dil süreci etkili oldu. Bizi olmamız gerekenden 3-4 puan aşağıya çekti" şeklinde konuştu.

YORUMLAR (5)
  • Erdinç Uzuner: Badi Ekrem tiyatro sona erdi, perde insin,sen 9 ay sonra şehrini kurtar. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Yalancı Çoban.. EKO nun Eline Su dökemez. Yalanları, Çırpılmış yumurta gibi. Kabardıkça kabarıyor.. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Bülent Yalvaç: Çok tehlikeli sin eko,Van git pkk işaretleri yapın, Anadolu gelince milliyetçi işaret leri, Amerika ya batıya Batı'nın çıkarlarına göre hareket edeceğiz deyin, İHA siha Lara dokunacağız deyin,yapılan herşeye kulp takın.sonrada vatan hainliği ile suçladı deyin, zaten oylesiniz nekadar Türkiye ve İslam düşman ları varsa onlarla birliktesiniz Allah sizlere fırsat vermesin inşAllah amin. Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin konuştu: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin konuştu: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti - Son Dakika
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