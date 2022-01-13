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Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap! - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!

13.01.2022 16:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam ortaya koyduğu "Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz." şeklindeki iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, "Trol gibi davranmasın sayın Bakan, bakanlık yapsın. İçişleri Bakanlığı'nı yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum." dedi.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun dün akşam katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği, "İBB diyor ki 'Adli sicil kaydı istedik temiz' Ben İçişleri Bakanıyım neyin temiz olduğunu biliyorum. Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz" sözlerine de yanıt verdi.

"TROL GİBİ DAVRANMASIN, BAKANLIK YAPSIN"

Anka'ya konuşan İBB Başkanı, "Onun için bütün bu yalan ifadelerin üstüne bir de efendim 'Gazetecilere maaş veren, 30 bin lira, 40 bin lira'… Sayın Bakan'ın inandırıcılığını toplum şöyle sorgulasın: Ne dedi sayın Bakan? Bir televizyonda '10 bin dolar maaş alan milletvekili' dedi. Bu konuda ne dedi? 'Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım' dedi. Ne kadar geçti üstüne? Herhalde 7-8 ay geçti. Televizyondaki muhabbette o gazeteci niye bunu sormadı ona? 'Yahu siz daha önce de 10 bin dolar bir milletvekili maaş almıştı' dediniz. 'Niye gidip bunun başvurusunda bulunmadınız? Bunun hesabını sormadınız. Şimdi siz bunu söylüyorsunuz.' Gazetecilik rolü üstlendim, kusura bakmayın. 'Şimdi siz bunu söylüyorsunuz. Biz nasıl inandıracağız milleti? Şimdi de diyorsunuz ki '20 bin lira, 30 bin lira gazeteciler maaş alıyor.' Trol gibi davranmasın sayın Bakan, bakanlık yapsın. İçişleri Bakanlığı'nı yapsın. Yapamıyorsa da gereğini yetkili makam yapsın diye diliyorum, istiyorum." dedi.

"SAYGINLIĞA YAKIŞACAK BİR BİÇİMDE DAVRANSIN"

İçişleri Bakanlığı'nın ciddi bir kurum olduğunu ifade eden İmamoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ülkenin, hepimizin kahramanca izlediği polisinin, jandarmasının başındaki yetkili kişidir. O saygınlığa yakışacak bir biçimde davransın. Benim dileğim ve isteğim odur. Yoksa iki genel başkanın katıldığı, bir polis merkezinin yapıldığı ve açılışının yapıldığı ortama tek bir polisin, tek bir memurun, tek bir komiserin dahi baskıyla gönderilmediği bir süreci sorgulasın.

"7-24 SOSYAL MEDYADA YAŞAYAN BİR BAKAN İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İçişleri Bakanı, daha ileri gideyim, gezilmesin diye o polis merkezinin (Gürpınar Polis Merkezi Amirliği) kapısını kapatma girişiminde bulunan yetkilileri sorgulasın. Kim vardı orada? Sayın Akşener vardı, Sayın Kılıçdaroğlu vardı. Sayın Akşener kim? Geçmiş dönemde yine bu ülkeyi İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişi. Onun için trol gibi davranıp yok 20 bin lira, 30 bin lira maaş, gazeteci, yok bilmem ne? Tahmin ediyorum, 7-24 sosyal medyada yaşayan bir İçişleri Bakanı'yla karşı karşıyayız."

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun 'Gazetecilere para veriyor' iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap! - Son Dakika
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