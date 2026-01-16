Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
16.01.2026 15:50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, voleybolcu Derya Çayırgan ile Ekrem İmamoğlu'nun HTS kayıtları da dosyaya girdi. Kayıtlara göre; Çayırgan, İmamoğlu'yla 300 kez doğrudan telefon görüşmesi yaptı; İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın'la da 570 kez görüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan savcılıkta ifadesi alınmasının ardından konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASAK AŞK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

İmamoğlu ile ilişkisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan, savcılık ifadesinde 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonra İmamoğlu'nu 3 ya da 4 kere Ankara'daki Mariot Hotel'de ziyaret ettiğini ifade etti. MASAK raporlarında yer alan para hareketlerine de açıklık getiren Çayırgan, döviz yatırımlarının kendi birikimi olduğunu savundu.

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken CNN Türk'ten Merve Tokaz, Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtlarına ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın verdiği bilgiye göre; Çayırgan, İmamoğlu ile 300 kez direkt telefon görüşmesi yapmış. Çayırgan, İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile de 570 kez görüşmüş.

"OTELDE ZİYARET ETTİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Çayırgan, savcılıktaki ifadesinde 2023 yılında İmamoğlu'nu Ankara'ya geldiğinde otelde ziyaret ettiğini belirterek "2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" dedi.

İSİMLER SORULDU, TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Çayırgan'a savcılık tarafından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimlerini tanıyıp tanımadığı soruldu. Çayırgan, bu isimleri tanımadığını beyan etti. Mustafa Akın ismi soruldu. Mustafa Akın, Ekrem İmamoğlu'nun koruması olarak görev yapan bir isimdi ve otelde yapılan görüşmelerde kamera kayıtlarıyla gündeme gelmişti. Çayırgan bu soruya "Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zamanlarda Mustafa Akın'ı aradım. Onun dışında kendisiyle hiçbir irtibatım olmamıştır" yanıtını verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Mert üstün Mert üstün:
    çamur at izi kalsın 43 205 Yanıtla
    Ahmet yılmaz Ahmet yılmaz:
    degistir bu kafayi bizde oy verdik ama hersey ortada 146 30
    Apple User Apple User:
    çamurmu? bence sen kafanı kumdan çıkar… 137 22
    Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    hts kaydı sorgu itiraf görgü tanıkları nasıl çamur atcakki başka ne kaldı hayır inanmaniz için daha ne kaydı lazım anlamadimki at gözlükleri ile bakmayın bu olaylara 117 14
    ömer özdaş ömer özdaş:
    adam zaten boğazına kadar camura batmış görmüyor musun 45 8
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Kocarex aynı deliller 17 aralikda da vardı ? 9 17
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    300 kez ne konuşmuş olabilirler 111 11 Yanıtla
    erbilek06 erbilek06:
    konuşmuş değil buluşmuş 54 13
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Fanfini finfon:)) 55 9
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    seçim yapsanıza o zaman neyi bekliyorsunuz ? 30 67 Yanıtla
    harun 8071 harun 8071:
    24 yılda 40 kere yapıldı, 41.de yapılır merak etme 74 8
    Murat dogan Murat dogan:
    eko yasak aşk yaşıyor diye niye seçim yapalım 41 12
  • sare2020 sare2020:
    DİLEK HANİM ARTİK BASİNACİKLAMASİ YAPMAZ 71 14 Yanıtla
  • Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ) Güven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):
    Helal lan eko,agzinin tadini biliyosun.Hiltici baskanim 46 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
