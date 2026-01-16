Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan\'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan savcılıkta ifadesi alınmasının ardından konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASAK AŞK İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

İmamoğlu ile ilişkisi olduğu iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan, savcılık ifadesinde 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonra İmamoğlu'nu 3 ya da 4 kere Ankara'daki Mariot Hotel'de ziyaret ettiğini ifade etti. MASAK raporlarında yer alan para hareketlerine de açıklık getiren Çayırgan, döviz yatırımlarının kendi birikimi olduğunu savundu.

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken CNN Türk'ten Merve Tokaz, Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtlarına ilişkin detayları paylaştı. Tokaz'ın verdiği bilgiye göre; Çayırgan, İmamoğlu ile 300 kez direkt telefon görüşmesi yapmış. Çayırgan, İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile de 570 kez görüşmüş.

"OTELDE ZİYARET ETTİM" DEMİŞTİ

Öte yandan Çayırgan, savcılıktaki ifadesinde 2023 yılında İmamoğlu'nu Ankara'ya geldiğinde otelde ziyaret ettiğini belirterek "2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" dedi.

İSİMLER SORULDU, TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Çayırgan'a savcılık tarafından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimlerini tanıyıp tanımadığı soruldu. Çayırgan, bu isimleri tanımadığını beyan etti. Mustafa Akın ismi soruldu. Mustafa Akın, Ekrem İmamoğlu'nun koruması olarak görev yapan bir isimdi ve otelde yapılan görüşmelerde kamera kayıtlarıyla gündeme gelmişti. Çayırgan bu soruya "Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zamanlarda Mustafa Akın'ı aradım. Onun dışında kendisiyle hiçbir irtibatım olmamıştır" yanıtını verdi.