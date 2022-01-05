Ekrem İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama geldi - Son Dakika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Soru cevap kısmına geçen Öztrak'a yöneltilen sorulardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımıydı. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yürüyen merdivene ters binen kedi videosu paylaşmış, bu da yıllar önce yürüyen merdivenlere ters binen Kemal Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirmişti.

"KİMSE ÖKÜZ ALTINDA KEDİ ARAMASIN"

Bu paylaşımın Kılıçdaroğlu'na bir gönderme niteliği taşıyıp taşımadığı sorusuna cevap veren Öztrak, "Bu soru bir gazeteci sorusu mu, yoksa trol yorumu mu? Kimse öküz altında kedi aramasın. Bu soruları soranlar AK Parti Genel Başkanını, Genel Başkanımızı karşılıklı tartışma programına çağırsınlar. Millet, kimin kendi derdi ile dertlendiğini, kimin derdine derman olacağını bir güzel görsün" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ekonomiye ilişkin konuşan Öztrak "Erdoğan 2002'de iş başına geldiğinde, kendisine devredilen tüketici enflasyonu, yüzde 29,7 idi. Şimdi yüzde 36. Bu aynı zamanda son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Erdoğan iş başı yaptığında, üretici enflasyonu yüzde 30,8. Şimdi üretici enflasyonu yüzde 79,9. Bu da son 20 yılın en yüksek üretici enflasyonu. Bugün Türkiye, Erdoğan'ın göreve geldiği günle karşılaştırıldığında çok daha kötü durumda enflasyon bakımından. Bu da, TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla." açıklamalarında bulundu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN FAHİŞ ZAMMI"

Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 arasında zam yapıldığını belirten Öztrak, "Bu, Cumhuriyet tarihimizin en fahiş elektrik zammı. Tarihi bir rekor. Ayda 200 kilovatsaat elektrik tüketen, dört kişilik bir ailenin elektrik faturası bir gecede 183 liradan 309 liraya çıktı." diye konuştu.

"2500 LİRAYLA EMEKLİLER BU KIŞI GEÇİREMEZ"

Ülkede her 100 kişiden 10'unun 65 yaş ve üzerinde olduğunu, 9,5 milyon emekli bulunduğunu aktaran Öztrak, emeklilerin kara kışı nasıl aşacağını kara kara düşündüğünü söyledi. Faik Öztrak, "2500 lirayla emeklilerimiz bu kara kışı geçiremez. Üretici fiyatlarından tüketicilere doğru görülmemiş bir tsunami geliyor. Emeklilerimizi yaklaşan tsunamiye ezdirmeyin." dedi.

"DÖVİZ AÇIĞI 56 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"

CHP Sözcüsü Öztrak, 24 Aralık itibarıyla Merkez Bankası kasasındaki döviz açığının 56 milyar dolara çıktığını, 10 Eylül'de kasadaki açığın 39 milyar dolar olduğunu öne sürerek, "Sadece 3 ayda Merkez Bankası döviz kasasındaki açık 17 milyar dolar arttı. Bu talanın 9 milyar doları da 20 Aralık finansal kumpası ve ardından gelen birkaç günde gerçekleşti." dedi.