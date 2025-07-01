Elon Musk\'tan Yeni Parti Açıklaması

MİLYARDER iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşadığı vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni siyasi parti kuracağını açıkladı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ülkede yeni bir siyasi parti kurulması fikrini tekrar gündeme getirdi. Trump'ın vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk, bu düzenlemenin federal harcamaları 'inanılmaz' bir şekilde artıracağını kaydetti. Musk, ülkede sadece tek bir partinin egemen olduğunu öne sürerek, "Halkın çıkarlarını gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın vakti geldi" dedi.

Bu tasarının yasalaşması durumunda, ertesi gün 'Amerikan Partisi' (The American Party) adıyla yeni bir siyasi parti kuracağını vurgulayan Musk, "ABD halkının gerçek anlamda temsil edilebilmesi için, Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Elon Musk'ın paylaşımlarından sonra, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, başkanlık görevine başlamadan çok önce elektrikli araç zorunluluğuna şiddetle karşı olduğunu Musk'ın bildiğini belirterek "Elektrikli araçlarda bir problem yok, fakat kimse bunları satın almaya zorlanmamalı" dedi.

Devlet destekleri konusunda Musk'ı eleştiren Trump, "Eğer devlet teşvikleri olmasaydı, Elon büyük ihtimalle işlerini kapatıp Güney Afrika'daki evine geri dönerdi" yorumunda bulundu. Musk'ın şirketlerinin elektrikli araç üretimi, roket ve uydu fırlatma faaliyetlerinin sona ermesi durumunda ülkenin büyük bir 'servet' elde edeceğini savunan Trump, "Belki de DOGE'un (Hükümet Verimlilik Departmanı) bu konuya bir bakması gerekiyordur" ifadelerini kullandı.