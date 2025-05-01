Emek Sorunu Çözülmeden Kürt Sorunu Çözülmez - Son Dakika
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Politika

Emek Sorunu Çözülmeden Kürt Sorunu Çözülmez

Emek Sorunu Çözülmeden Kürt Sorunu Çözülmez

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, emek sorununun çözülmesiyle Kürt sorununun da çözüleceğini belirtti.

01.05.2025 17:32
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Emek sorununun olmadığı, emekçilerin haklarının alındığı bir Türkiye'de Kürt sorunu da çözülür" dedi.

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingle kutlandı. Yerel sanatçıların konser verdiği mitinge katılanlar halay çekti, sloganlar attı.

'KAPİTALİST KRİZİN BEDELİNİ EMEKÇİLER ÖDÜYOR'

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan'ın 27 Şubat'taki barış ve demokratik toplum çağrısı aslında barışla birlikte emekçilerin hakkını, hukukunu savunan ekonomide adaleti savunan, taşeron ulaştırmaya karşı, iş cinayetlerine karşı aslında bir duruşu ifade ediyor. Kadın emeğinin daha görünür olmasını ifade ediyor. Eğer 27 Şubat'taki barış ve demokratik toplum çağrısına emekçilerle, ezilenlerle, emeklilerle, çalışanlarla, Kürtlerle, Alevilerle birlikte sahip çıkabilirsek güzel günler bizi bekleyecek olur. Onun için bu çağrı sadece Kürt'e değil, 1 Mayıs vesilesiyle söylüyorum; en çok da emekçileredir. Bu çağrı gerçekleşirse savaşa giden kaynaklar; emeklilere, emekçilere, asgari ücretlilere, işsizlere, barınamayanlara gidecektir. Dolayısıyla bu çağrıyı sahiplenmek en çok siz emekçi kardeşlerimizin görevidir. Kapitalist krizin bedelini emekçiler ödüyor" dedi.

Bakırhan, İmralı görüşmelerinde işçilerin de konuşulduğunu belirterek, "O masada sadece Kürt sorunu konuşulmadı. En çok da işçiler konuşuldu, emekçiler konuşuldu. En çok da kadınlar ve gençler konuşuldu" diye konuştu.

Bakırhan, "Öcalan aynen şunu söyledi; 'Kapitalizm umudumuzu çalıyor.' Dolayısıyla umudumuzu, çözümü, barışı, büyütmek de bizim boynumuzun borcudur. İnanıyorum ki bugünden sonra bu çağrıya daha fazla sahip çıkarak, toplumsallaştırarak, barışı fabrika fabrika, sokak sokak, emekçilerin gündemi ve ortak talebi haline getirebilirsek güzel günlere ulaşacağımızı umut ediyorum. Kürt sorunu çözülecekse emek sorunu da olmayacak. Emek sorununun olmadığı, emekçilerin haklarının alındığı bir Türkiye'de Kürt sorunu da çözülür. Kurtuluş bir aradaysa birlikte, bir arada mücadele etmekten başka bir şansımız olmadığını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın konuşmasının ardından miting, konser etkinliğiyle etti.

Kaynak: DHA

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