EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: İsrail Orta Doğu'daki işgali ileriye taşımak istiyor

Politika

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, İsrail'in Orta Doğu'daki işgali ileriye taşımak istediğini dile getirdi.

Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceğini hatırlattı.

Filistin halkının direnişine ve yaşam mücadelesine saygı duyduklarını belirten Demir, yaşanan soykırımı lanetlemek için Abbas'ın Genel Kuruldaki konuşmasını dinleyeceklerini ifade etti.

Demir, İsrail'in Orta Doğu'daki işgal harekatını daha ileri seviyeye taşımak istediğini, bunun için de Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılar düzenlediğini söyledi.

ABD'nin İsrail'e destek verdiğine dikkati çeken Demir, "Türkiye açısından Filistin'e destek ancak ve ancak İsrail'le olan tüm ticari, askeri ve diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle mümkündür." dedi.