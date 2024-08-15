EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: İsrail Orta Doğu'daki işgali ileriye taşımak istiyor - Son Dakika
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Politika

EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: İsrail Orta Doğu'daki işgali ileriye taşımak istiyor

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, İsrail'in Orta Doğu'daki işgali ileriye taşımak istediğini dile getirdi. Demir, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceğini hatırlatarak, yaşanan soykırımı lanetlemek için Abbas'ın konuşmasını dinleyeceklerini ifade etti.

15.08.2024 13:47
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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, İsrail'in Orta Doğu'daki işgali ileriye taşımak istediğini dile getirdi.

Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceğini hatırlattı.

Filistin halkının direnişine ve yaşam mücadelesine saygı duyduklarını belirten Demir, yaşanan soykırımı lanetlemek için Abbas'ın Genel Kuruldaki konuşmasını dinleyeceklerini ifade etti.

Demir, İsrail'in Orta Doğu'daki işgal harekatını daha ileri seviyeye taşımak istediğini, bunun için de Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılar düzenlediğini söyledi.

ABD'nin İsrail'e destek verdiğine dikkati çeken Demir, "Türkiye açısından Filistin'e destek ancak ve ancak İsrail'le olan tüm ticari, askeri ve diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle mümkündür." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: İsrail Orta Doğu'daki işgali ileriye taşımak istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir: İsrail Orta Doğu'daki işgali ileriye taşımak istiyor - Son Dakika
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