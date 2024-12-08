Suriyeliler muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın ederken, muhalif güçler ile birlikte camide namaz kıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'da büyük coşku yaşanmaya devam ediyor. Esad rejiminin devrilmesiyle meydanlara dökülen Suriyelilerin bir başka adresi de Emevi Camii oldu. Tarihi camide Suriyeliler ile muhalif güçlerin namaz kıldığı görüldü.
Şam'a doğru ilerlerken, hedeflerini ve buluşma yerini Emevi Camii olarak açıklayan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Golani de camiiye geldi. Golani Emevi Camii'nde halka konuşma yaptı.
Son Dakika › Politika › Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı - Son Dakika
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