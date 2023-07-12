Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı'nın eşine Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü iletti - Son Dakika
Üye Girişi

Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı'nın eşine Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü iletti

12.07.2023 10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed'e, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü aktardı. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Litvanya'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Birgitta Ed ile Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 'NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eşi Birgitta Ed'e, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü aktardı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Litvanya'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Birgitta Ed ile Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Emine Erdoğan, Litvanya, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı'nın eşine Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü iletti - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı
10:53 Serdar Ortaç'ın klibinde kullanılan tabut çalındı! Hırsızın notu pes dedirtti: Anı olarak aldım
10:49 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım
10:45 Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan'dan vatandaşlara çağrı: Saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde buluşalım
10:34 Alopeci Universal hastalığına yakalanan Hakan Gündoğar, son halini paylaşıp içini döktü
10:29 Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü
10:17 Saadet ve Gelecek Partisi, ilk grup toplantısı için bir arada: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi
10:13 Saadet ve Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi
10:02 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ile yaşadığı taciz davasını anlattı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi
09:58 Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak Ece Ronay çıkışı: Davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 11:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı'nın eşine Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement