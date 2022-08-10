Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

10.08.2022 01:32
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nde bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi", 13.

Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nde bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi", 13. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kadın büyükelçi ve büyükelçi eşlerinin beğenisine sunuldu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yemek öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, teşekkür konuşması yaptı.

Yemekte davetlilere, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yer alan geleneksel lezzetler sunuldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da mini bir konser verdiği program sonunda Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle fotoğraf çektirdi.

Türkiye Dokuma Atlası Sergisi

Yemek öncesi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi çerçevesinde bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi" kadın büyükelçi ve büyükelçi eşlerinin beğenisine sunuldu.

Türkiye Dokuma Atlası Projesi çerçevesinde bir araya getirilen yöresel dokumaların, uluslararası alanda tanıtımı amaçlanıyor.

Olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

Koordinatörlüğünü Ayşe Dizman'ın yaptığı sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 140'ı aşkın dokuma türü yer alıyor. Ayrıca, sergide koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar da bulunuyor.

Sergide, kumda pişirilen Türk kahvesi ve lokum, yöresel kıyafetli personel tarafından davetlilere ikram edildi.

YORUMLAR
500
Ali Babacan: Biz o tuzağa düşmeyeceğiz Ali Babacan: Biz o tuzağa düşmeyeceğiz Varlık Barışı'nda yeni dönem uygulaması Varlık Barışı'nda yeni dönem uygulaması
Kaynak: İHA

Emine Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak
00:22 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili 'caiz değil' açıklaması geldi
23:59 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa futbola başladığı kulübe döndü
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
23:02 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 6'lı masadaki ortağı Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Adaylık talebi olmadı
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 01:32:42. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş