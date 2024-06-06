Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşiyle Millet Kütüphanesini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşiyle Millet Kütüphanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, sergileri gezerek Türk kültürüne ve sanatına ilgi gösterdi. Mirziyoyeva'ya Mevlana'nın 'Mesnevi' eserinin Özbekçe baskısı hediye edildi.

06.06.2024 20:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı ağırladı. Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva'ya, Millet Kütüphanesi'ndeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı "Köklerden Gelen Miras" sergisini ziyaret eden Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva'ya, sergi girişinde Türk kahvesi ikram edildi. Mirziyoyeva, Türk kahvesinin yapım aşamalarıyla yakından ilgilendi.

Daha sonra sergiye geçen Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, kendilerine eşlik eden Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

Burada stantlardaki ürünleri inceleyen Mirziyoyeva'ya, Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitülerinin el emeği ürünlerinden hediye etti. Mirziyoyeva, Türk kültüründe yer alan ve tekstil ürünlerinde kullanılan tahta malzeme yardımıyla ovalayarak boyanın iyice aktarılmasıyla sağlanan tahta baskı tekniğiyle kumaş üzerine baskı yaptı.

Mirziyoyeva, Ankara sof dokumasının tezgahında dokunma izleyerek, sof kumaşından yapılan ürünlere ilgi gösterdi. Ziyaretin ardından lider eşleri Olgunlaşma Enstitülerinin öğretmenleri ile fotoğraf çektirdi.

Mirziyoyeva'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Özbekçe baskısı hediye edildi

Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva daha sonra Fatih Sultan Mehmet Sergisini gezdi. Burada, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan sergiye ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, "Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'ya Girişi" isimli tablonun önünde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra iki lider eşi, Cihannüma Salonu'ndaki Özbek kitaplığı bölümünde, kitaplara ilişkin bilgi aldı.

Emine Erdoğan, burada bulunan kitapları inceleyen konuk lider eşi Mirziyoyeva'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Özbekçe baskısını verdi. Mirziyoyeva ise Millet Kütüphanesi'ne Özbekçe eserler hediye etti.

Emine Erdoğan, Mirziyoyeva'nın ziyaretine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan Devlet Başkanı'nın eşi, değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'yi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, geleneklerimizin zarafetini ve sanatımızın derinliğini gözler önüne seren Köklerden Gelen Miras Sergisi'ni gezdik. Olgunlaşma Enstitülerimizin ürettiği Türk Dokuma kültürünün eşsiz parçalarını hayranlıkla inceledik. İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümüne özel hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'nde ise büyük bir hükümdarın mirasına tanıklık etmenin heyecanını paylaştık. Kütüphanemizin kitap hazinesine hediye ettikleri çok kıymetli eserler için Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Her bir nadide kitabın, Özbekistan ile kadim dostluğumuzun bir nişanesi olarak geleceğe aktarılacağını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşiyle Millet Kütüphanesini ziyaret etti - Son Dakika

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