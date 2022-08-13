Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret

13.08.2022 09:11
Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti.

Bakan Dönmez'den 2. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin adına ilham Olan Abdülhamid Han'a, Bakan Dönmez'den anlamlı ziyaret

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti.

Abdülhamid Han'ın Fatih ilçesi Çemberlitaş'ta bulunan türbesine gelen Bakan Dönmez, restorasyonu devam eden türbede yetkililerden bilgi aldı.

Ardından türbe içinde mezarı bulunan Osmanlı padişahları II. Mahmud, Abdülaziz ve II. Abdülhamid ile diğer Osmanlı hanedanı mensuplarını ziyaret eden Dönmez, dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı ziyaret sonrası Bakan Dönmez, açıklamalarda bulundu.

Sondaj gemisi filosunun son üyesi Abdülhamid Han'ı ilk görev yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uğurlandığını anımsatan Dönmez, "Yörükler-1 lokasyonuna gönderdik. Şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Birkaç gün içinde inşallah sondaja başlayacak." dedi.

Sondaj gemilerini ilk görev yerlerine uğurladıktan sonra isimlerine ilham olan padişahların türbelerini ziyaret ettiklerini belirten Dönmez, "Bugün de cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tarihte öyle şahsiyetler var ki hayattayken yaptıkları çok değerlendirilemiyor, anlaşılamıyor. Sultan Abdülhamid Han da bunlardan biri." değerlendirmelerde bulundu.

Abdülhamid Han'ın kendi hükümdarlığı zamanında yer altı kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak da jeolojik haritaların çıkarılması için ciddi bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Dönmez, "Bugün inşallah denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak. Öyle görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu vesile ile Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde çalışan arkadaşlarımızı da muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah çalışmanın sonunda bir keşif olursa milletimizle de paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- Yörükler-1'de sondaj hazırlıkları

Mersin Taşucu'nda, 9 Ağustos'ta, düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Antalya açıklarındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanmıştı.

10 Ağustos'ta belirtilen noktaya ulaşan gemi, sondaj için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni de Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazı karaya çıkartma operasyonlarında mesai harcıyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) Dönmez: '(Doğal gaz) Tedarikçiler sevkiyat planına uydukları takdirde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim' Dönmez: '(Doğal gaz) Tedarikçiler sevkiyat planına uydukları takdirde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret - Son Dakika

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