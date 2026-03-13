Enerjide Bağımsızlık Hedefi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak. Bu bizi uluslararası alanda çok daha güçlü bir hale getirecek, çok daha kendimizi güvence altına almış olacağız hem de dışarı ödediğimiz döviz cebimize kalacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi program ve ziyaret için Aydın'a geldi. İlk olarak Aydın Valiliği'ne giderek valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na geçen Bakan Bayraktar, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem'i ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, MKYK üyesi Mehmet Umut Tuncer, Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit ve partililer katıldı.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Bütün dünya çok zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle bölgemizde ama sadece bölgemizi ilgilendiren değil, bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir süreçten geçiyoruz. Her zamankinden daha çok birlik, beraberliğe, bütünlüğe, kenetlenmeye ihtiyacımız olduğu bir dönem" diye konuştu.

'TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA'

Dünya birçok unsuru içerisinde barındıran bir kriz yaşadığını aktaran Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Bunun etkilerinin ülkemizde en az olması, hiç olmaması için de büyük bir gayret veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın şu an gösterdiği liderlik, dirayet ve bizim etrafında yapmaya çalıştığımız işler milletimizi, ülkemizi bu badireden hasarsız bir şekilde nasıl atlatırız bütün gayemiz o. Geriye dönüp baktığımızda 2020'lerde pandemi, 2022'de Ukrayna-Rusya savaşı ki halen devam ediyor. Bölgemizi çok ilgilendiren önemli bir gelişmeydi. Akabinde 6 Şubat depremleri 2023'te, 'Asrın felaketi' diyoruz çünkü 11 ilde 14 milyon nüfusu ilgilendiren çok büyük bir felaket yaşadık. Geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde bile çok önemli gelişmelerin olduğu bir dönem yaşadık. Buna rağmen Türkiye dimdik ayakta, yoluna kararlılıkla devam ediyor. Buralarda ülkemizi güçlü kılmamız önem arz ediyor. Birlik beraberliğimiz, bütünlüğümüz her zamankinden daha önemli."

'ENERJİ HEP ÖNEMLİ'

Son yaşanan hadiseler sonrası herkesin 'Enerji önemli bir şeymiş' demeye başladığını vurgulayan Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerji hep önemli çünkü enerjisiz, elektriksiz bir hayatı düşünmek mümkün değil. Bütün dünya geçmişte de öyleydi bugün de öyle enerji kaynaklarına erişim, ele geçirme, güvenceye almayla alakalı büyük bir mücadelesi vardı. Şimdi bu daha net ortaya çıkmaya başladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerler artık geçemeyince petrol fiyatları hemen yükseldi. Biz çok hızlı bir şekilde karar alarak Eşel Mobil Sistemi'ne geçtik, ÖTV'yi düşürdük, vergiyi düşürdük ki vatandaşımız aracının deposuna benzin koyarken bundan daha az etkilensin. Çok hassas dengede çok önemli bir süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Bu dönem bize şunu bir kere daha teyit etti ki Türkiye'nin uygulamış olduğu, Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu diye ortaya koyduğu vizyon, o vizyonun içerisinde enerji alanındaki yaptıklarımız şunu ortaya koydu ki; bugünler için Türkiye'nin Gabar'da petrolünü üretmesi, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında kendi gazını üretmesi, araması, bulması, kendi gemileriyle bu işi yapması, Aydın'da jeotermalinden elektrik üretmesi, güneşinden, rüzgarından, kömüründen ve nükleere sahip olması ne kadar ehemmiyetli olduğunu açıkçası ortaya koyuyor."

'3 TANE GÜVENLİĞİ ES GEÇEMEYİZ'

"3 tane güvenliği es geçemeyiz, 3 tane alan çok kritik" diyen Bakan Bayraktar, "Milli savunma yani ülkemizin sınırlarını korumak, ülkemizi korumak çok önemli. 2'ncisi ise gıda güvenliği. Onun için Aydın'ın bir tarım kenti olarak, ülkemize kattığı çok önemli şeyler var. 3'üncüsü enerji güvenliği. Enerji arz güvenliğini sağlamak zorundasınız. Elektriksiz yaşayabilirim diyen var mı? İl başkanımız, milletvekillerimizle bir araya geldiğimizde özellikle kırsalda yaşayan elektrikle ilgili sıkıntılardan bahsediyorlar; altyapının yetersizliğinden, şebekenin iyileştirilmesi, trafoların kapasitesi gibi. Çünkü artık kırsalda da öyle büyük bir elektrik ihtiyacı var. Her yerde, her türlü beyaz eşya var. Hayvancılıkta artık elektriksiz bir şey düşünmek mümkün değil. Böyle bir sahada enerjisiz yürüme şansımız yok ve bu talebimiz de bu ihtiyaç her geçen gün artmaya devam ediyor. Onun için bütün kaynaklarımız özellikle yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı kullanmak zorundayız. Doğru şekilde, çevreye uyumlu olarak, çevreyi de düşünerek, çevreye rağmen değil mutlaka kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'4 MİLYON HANEDE TÜRKİYE KENDİ DOĞALGAZINI KULLANIYOR'

Doğal gazın hayatın bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız, 2002'de Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza doğal gazı götüreceğiz hedefi koydu. 81 ilde 950'nin üzerinde yerleşim yerine doğal gazı götürdük. Ama bu doğal gaz buraya nereden geliyor? Dünyanın muhtelif ülkelerinden boru hatlarıyla geliyor. Gemilerle taşıyoruz ama hamdolsun son 3 senedir de kendi gazımızı üretir hale geldik. Bugün 4 milyon hanede Türkiye kendi doğal gazını kullanıyor. Bu senenin sonunda bu rakamı 8 milyon haneye çıkaracağız. 2028'de 16-17 milyon hanede kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak. Bu bizi uluslararası alanda çok daha güçlü bir hale getirecek, çok daha kendimizi güvence altına almış olacağız hem de dışarı ödediğimiz döviz cebimize kalacak. Onun için Türkiye doğal gazını kendi gemileriyle, ekipleriyle, ekipmanıyla arıyor. Türkiye'de arıyor ve dışarıda arıyor. Çağrı Bey gemisini birkaç hafta önce Somali'ye gönderdik. Şimdi orada petrol arıyoruz. Pakistan'a sismik gemimizi göndereceğiz" diye konuştu.

'GABAR BUNUN KÜÇÜK BİR ÖRNEĞİ'

Gadar Dağı'ndaki petrolün 2021 yılında bölgenin terörden temizlenmesinin ardından bulunduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, şöyle devam etti: "Gabar'da yıllarca o topraklarda, dağların altında olan petrolü 2021 yılında, terörden bölgeyi temizleyince bulduk. Dolayısıyla onu ekonomimize kattık, orada büyük bir istihdama vesile oldu. Çok önemli bir hareket getirdi. Bir taraftan da meclisimizin çatısı altında devam eden Terörsüz Türkiye kapsamında Gabar'ı hep şöyle diyoruz; Gabar bunun küçük bir örneğini, küçük bir kesitini insanımıza sunmuş oldu. Terörden bölge arınınca, terörden o topraklar kurtulunca ne kadar önemli bir ekonomik faaliyete dönüşebildiğini, bunun getirdiği sosyal etki, o bölgenin gençleri şu anda o dağlarda o projemizde çalışıyorlar. Yaklaşık 3 binin üzerinde genç kardeşimiz orada. Dolayısıyla onların hayalleri, beklentileri, hayata geleceğe dair ümitleri bir anlamda yeşermiş oluyor. Dolayısıyla bütün bu yönleriyle baktığınızda enerji işi 86 milyonun her bir ferdine her an her dakika dokunan bir iş. Ama daha çok da böyle kesintiler olunca ya da faturalar artınca insanların dikkatini çekiyor. O konuda da geçtiğimiz yıl nisan ayından itibaren faturalarda devlet desteklerini göstermeye başladık. Özellikle elektrikte yaklaşık yüzde 50 fatura devletimiz tarafından karşılıyor. Doğal gazda yaklaşık yüzde 45 fatura devlet tarafından karşılanıyor. Devletimiz, hazine imkanlarımız ne kadar güçlü olursa sizlere sunacağımız hizmetimiz hem o kadar iyi olacak hem de bu desteklere devam edeceğiz. Bunları özellikle daha çok ihtiyaç sahibi olan, en düşük emekli maaşına sahip, dar gelirli, muhtaç ailelere daha yoğun bir şekilde vermek, şimdi ayırt etmeden herkese veriyoruz destekleri. İhtiyacı olana da özellikle doğal gaz için. Elektrikte çok tüketenleri destekten çıkardık. Ama doğal gazda şu anda hiç ayırt edinmeksizin, ihtiyacı var mı yok mu bakılmaksızın veriyoruz. Orada biraz ayarlamaya gitmeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Daha çok ihtiyaç sahibi olan dar gelirli vatandaşlarımıza daha çok bu destekleri sunacak modeller üzerinde çalışıyoruz."

Aydın'la ilgili her konunun kendileri için önemli olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Özellikle elektrik dağıtımında, elektrik hizmetlerinde aksamalar, beklentiler, özellikle kırsalda altyapıyla ilgili ihtiyaçların farkındayız, takip ediyoruz. Aydınlılara, vatandaşlarımıza hizmet için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayretin içerisindeyiz" dedi.

Bakan Bayraktar il başkanlığı ziyaretinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da makamında ziyaret etti.