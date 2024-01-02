Engin Doğru, Esenyurt Belediye Başkanlığı için projelerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Esenyurt Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklayan Engin Doğru, projelerini anlattı. Doğru, "Barınma, sağlık, altyapı, ulaşım, göçmen, kontrolsüz nüfus, işsizlik sayısındaki artışlar gibi bir dizi sorun var. Esenyurt en iyisini hak ediyor" dedi.

Esenyurt'un yapılaşma sürecinde imar durumu ve planların 500 bin nüfusa göre yapıldığını belirten Doğru, Esenyurt'ta şu anda 1 buçuk milyona yakın bir nüfusun yaşadığını ve bu durumun ilçeyi trafikten, altyapı hizmetlerine kadar birçok noktada işin içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini belirtti. Esenyurt'un bu sıkıntıları hak etmediğini, bu zorluklarla yaşamanın Esenyurtlulara yakışmadığının altını çizen Doğru, "Esenyurtlular en iyi şartlarda yaşamayı hak ediyor, bunu da Esenyurt sakinleriyle birlikte, onların desteğiyle başaracağız" diye konuştu.

"GÜVENLİ BİR ESENYURT İNŞA EDECEĞİZ"

Doğru, sokaklarında herkesin güvenle gezebileceği, parklarında çocukların korkmadan oynayabileceği bir Esenyurt için suçla ve suçluyla mücadelenin önemini vurguladı. Suçla anılan bir bölgenin her zaman yeni suçlulara davetiye çıkaracağının altını çizen Doğru, göreve gelmeleri halinde daha güvenli bir Esenyurt için merkezi yönetimle koordineli bir şekilde çalışacaklarını ve Esenyurt'un imajını hak ettiği yere getireceklerini belirtti.

2022 verilerine göre nüfusu 1 milyon 127 bine çıkan Esenyurt'un hem Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hem de onlarca kentten daha fazla nüfusa sahip olduğunu belirten Doğru, ilçeye kayıtlı ve kayıtsız pek çok göçmenin geldiğini belirtti. Doğru, resmi olmayan rakamlara göre 300 bin yabancı uyruklunun yaşadığı Esenyurt'ta göçmen sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"KADINLAR HAYATTAN DIŞLANMAYACAK"

Esenyurt'ta öncelikli gündemlerinden birinin kadına şiddetle mücadele etmek olacağını belirten Doğru, özellikle yasa dışı günlük kiralık evlerde şiddet olaylarının yoğunlaştığını dile getirdi. Günlük kiralık evler ve konut denetimleri için gerekli başvuruları yapmaya hazır olduklarını söyleyen Doğru, kadınların toplumsal hayattan dışlanmasının önüne geçecek yerel projeler hazırladıklarını ifade etti. Özellikle kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri için belediyeler bünyesinde iş yurtları ve sosyal hizmet alanlarına ihtiyaç olduğunu söyleyen Doğru, "Kadın meclisleri kuracağız toplumsal eşitliği kadınlarla birlikte başaracağız" diye konuştu.

"SAĞLIK ALANINDA HÜKÜMET VE BÜYÜKŞEHİRLE İSTİŞARELER YAPACAĞIZ"

"Esenyurt'ta devlet hastanesi sorunu var" diyen Doğru, insanların devlet hastanesine gittiğinde saatlerce sıra beklediğini ve yıllardır ek hizmet binası beklenmesine rağmen yapılmadığının altını çizerek "Biz hem hükümet kanadında hem de İstanbul Büyükşehir Belediyemizle istişareler yaparak çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu hizmetleri çok hızlı bir şekilde yapıp Esenyurt'u daha yaşanabilir, sağlığa erişim konusunda sorunsuz bir ilçe haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLAM BİR ESENYURT İNŞA ETMELİYİZ"

Esenyurt'ta 6 Şubat depremlerinin ardından 6 ay içerisinde 178 bina için yerinde dönüşüm talebiyle risk tespiti başvurusu gerçekleştirildiğini aktaran Doğru "Bir diğer önceliğimiz de depreme dayanıklı evler yapmak olacak, depremden etkilenecek evleri tespit edip hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm başlatmalıyız, sağlam bir Esenyurt inşa etmeliyiz. Olası Marmara depremi için daha fazla geç kalmadan adımlar atılması gerekiyor" dedi.

"ÇOCUKLARINIZI GÜVENLE BIRAKACAĞINIZ KREŞLER YAPACAĞIZ"

Esenyurt'un birçok mahallesinde kreş ihtiyacı olduğunu söyleyen Doğru, "Önceliğimiz tüm mahallelerde hızlı bir şekilde kreş yapmak. İşe giden vatandaşlarımızın çocuklarını güvenle bırakabileceği kreşler oluşturmak istiyoruz. Göreve gelmemiz halinde eğitim alanında da hızlı bir dönüşüme hazırız" diye konuştu.

"ESENYURT'UN İHTİYAÇLARINI BİLİYORUZ, ÇÖZÜM REÇETELERİMİZ HAZIR"

Başkanlığında sorunların üstesinden gelmek için çalışacağını, ihtiyaçları iyi bildiğini ve çözüm odaklı olduğunu vurgulayan Doğru "Esenyurt için büyük bir sıçrama yapma, geçmişin izlerini tamamen silme, geleceğe birlikte yürüme vakti. Esenyurt'ta ortak aklın, ortak yaşamın ve güçlü adımların vakti. Esenyurt'un ayağa kalkma ve halkıyla bütünleşerek sorunlarını çözme vakti" ifadelerini kullandı.