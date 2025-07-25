EPDK, Uluslararası Hukuk Davasını Kazandı - Son Dakika
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Politika

EPDK, Uluslararası Hukuk Davasını Kazandı

25.07.2025 11:13
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EPDK, Enel S.p.A. tarafından açılan tahkim davasında Türkiye'yi kazanan taraf olarak temsil etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uluslararası alanda hukuk zaferine imza attı.

İtalya merkezli enerji şirketi Enel S.p.A. 2022 yılında Isparta'daki güneş enerjisi santraline ilişkin, EPDK tarafından ön lisansının iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddia edilmişti. Bu iddia üzerine Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine tahkim davası açılmıştı. Enel S.p.A. şirketi ön lisans iptalinin Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında 2 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ederek yaklaşık 30 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, EPDK tarafından yönetilen ve 2 yılı aşkın süre devam eden hukuk mücadelesinin neticesinde kazanan Türkiye oldu. Yapılan yargılama sonucunda, uluslararası hakem heyeti oy birliğiyle EPDK'yı haklı buldu. Davacının tüm talepleri esastan reddedilirken dava Türkiye Cumhuriyeti lehine neticelendirildi. Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; uluslararası hakem heyetinin aldığı bu kararla EPDK'nın söz konusu ön lisans iptaline ilişkin işlem ve süreçlerinin Türk Hukuku ve Uluslararası Hukuk standartlarına uygun olduğuna hükmetmiş olduğunu vurguladı.

Kararın Türkiye Cumhuriyeti enerji piyasalarında yürütülen faaliyetlere yönelik EPDK işlemlerinin hukuka uygunluğunu göstermesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi:

"Bu kararla enerji piyasalarımızın adil yapısı ve hukuki güvenliği uluslararası makamlarca da tescillenmiştir. Yerli-yabancı fark etmeksizin sorumluluğunu yerine getirmeyen yatırımcıların lisans ve ön lisansları iptal edilir. Bu konuda kimsenin bir ayrıcalığı yoktur, olamaz. Sektörümüzün kuralları bellidir ve bu kurallara göre ülkemizin gücüne güç katacak yerli-yabancı bütün yatırımcılarımız bizim için değerlidir. Ancak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan azami düzeyde elektrik üretme hedefimizi sekteye uğratacak her adımın karşılığı bellidir ve bu kararla uluslararası hukuk açısından da teyit edilmiştir. Bu süreçte emek veren başta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü ile kurumumuzun Hukuk ve Elektrik Piyasası Dairelerine, uzmanlarımıza ve bizi temsil eden hukuk ekibimize teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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