Erbakan: Asıl Hedef Türkiye

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyonist katillerin Suriye ve İran'dan sonra asıl hedefleri Türkiye'dir. Bugün kendileri de bunu artık açık açık dile getirmeye başladılar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Ordu'ya geldi. Altınordu ilçesindeki Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Fatih Erbakan, "Bizim anlayışımızda önce imtiyazlılar değil, önce millet vardır. İşte bu anlayışla milli görüşün eskimez, modası geçmez prensipleriyle ikinci 40 yılında yeniden şahlanacağız. Yeniden iktidar olacağız ve bu aziz milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüşle, bugün de refahla güldüreceğiz inşallah" dedi.

'ASIL HEDEF TÜRKİYE'DİR'

İsrail ile İran arasındaki gerilime değinen Erbakan, "Vahşette ve soykırımda sınır tanımayan, şeytanın ordusu vahşi Siyonistler son olarak hepinizin bildiği gibi komşumuza, dost ve kardeş Müslüman ülke İran'a alçakça bir tecavüzde bulundular. Bu saldırılarıyla anladıkları dilden cevap verilmediği takdirde dur durak bitmeyeceklerini de bir kez daha ortaya koymuş oldular. Erbakan Hocamızın, 40 sene boyunca anlattığı gibi Siyonist katillerin Suriye ve İran'dan sonra asıl hedefleri Türkiye'dir. Bugün kendileri de bunu artık açık açık dile getirmeye başladılar. İran'a yapılan bu alçak Siyonist tecavüz karşısında artık konuşmanın zamanı geçmiştir. Artık kınamanın zamanı geçmiştir. Özellikle de iktidar sahipleri, yetki sahipleri adım atmak mecburiyetindedirler. Fiili olarak yaptırımlar uygulamak mecburiyetindedirler. Türkiye'nin bir an önce D8 ülkelerinin devlet başkanlarını İstanbul'da bir zirvede toplaması gerekiyor. Bu Siyonist katillere, bu şımarık katillere, teröristlere karşı askeri müdahale de dahil olmak üzere bütün seçenekleri masaya yatırması gereklidir. Ne diyordu Erbakan Hocamız, 'Bu Siyonistler laftan anlamaz, güçten anlar' Erbakan Hocamızın D60 hedefine bugüne kadar ulaşılmış olsaydı, bugün bu Siyonistler bu şımarıklığı yapamıyor olacaklar. Ama vakit tamam, artık Yeniden Refah var. Milli görüş gelecek, Yeniden Refah iktidar olacak ve bu Siyonist katillere anladığı dilden cevabı Yeniden Refah verecek. D60 hedefine de bizler ulaşacağız. Bu Siyonist katillere anladığı dilden cevabı da inşallah bizler vereceğiz" diye konuştu.

'BU MİLLETİN SABRI KALMADI'

İktidara seçim çağırısında bulunarak milletin artık sabrının tükendiğini ifade eden Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz ne kadar sabır ve metanet isteseniz de bu saatten sonra hiçbir şeyi düzeltmeniz mümkün değildir. Bu milleti hiç boşu boşuna oyalamayın. Bu millette sabır da kalmadı, metanet de kalmadı. Sizin bu saatten sonra yapacağınız en iyi şey 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir. Getirin o sandığı, bu millet milli görüşü seçsin ve bu borç faiz girdabından kurtulsun. İnşallah bu millet yapılacak olan ilk seçimde milli görüşte karar kılacak. Çünkü 1994'te, 1989'da belediyelerde yapılan efsane hizmetleri hatırlıyor. 1996-1997'de Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemde yaptığı hizmetleri bu millet hatırlıyor ve bu hizmetlere yeniden kavuşmak için milli görüşte yeniden refahta birleşmek gerektiğini biliyor. İnşallah bu millet milli görüşü seçecek, yeniden refahı seçecek ve inşallah biz öncelikle yaşanabilir Türkiye'yi hayata geçireceğiz."