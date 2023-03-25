Erbakan, nasıl oldu da Cumhur İttifakı'na katılmaya ikna edildi? İşte sürecin perde arkasında yaşananlar - Son Dakika
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Erbakan, nasıl oldu da Cumhur İttifakı'na katılmaya ikna edildi? İşte sürecin perde arkasında yaşananlar

25.03.2023 10:33

İlk başta teklifi kabul etmeyen ve yoluna tek başına devam edeceğini söyleyen Yeniden Refah Partisi, daha sonra Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Erbakan'ın kararını değiştirmesinde BBP lideri Mustafa Destici'nin etkili olduğu öğrenilirken, Destici'nin 6284 sayılı Kanun'un tamamında değişiklik istemediklerini belirten Fatih Erbakan'ı arayıp kendilerinin de farklı düşüncede olmadığını ifade ederek Erbakan'ı ittifaka katılmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

Seçimlere kısa süre kala partiler arasındaki ittifak görüşmeleri hız kazandı. AK Parti'nin dirsek teması kurduğu partiler arasında Yeniden Refah Partisi de (YRP) yer aldı. 11 Mart'ta gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti.

6284 SAYILI KANUN TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Erbakan'ın partisinin, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebi tartışmalara neden oldu. Söz konusu istek AK Parti'nin kadın milletvekillerinin de tepkisini çekerken, Erbakan'ın AK Parti'ye 30 madde sunduğu belirtildi.

ERBAKAN, KAPILARI TAM ANLAMIYLA KAPATMADI

Görüşmelerden sonuç çıkmayınca Fatih Erbakan seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunan Erbakan AK Parti'ye kapıları tam anlamıyla kapatmayarak, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" dedi.

"PRENSİPLER KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARDIK"

Sürecin nasıl sonlanacağı düşünülürken, Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşme gerçekleştiren Fatih Erbakan, "Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık." diye konuştu.

YRP, CUMHUR İTTİFAKI'NA NASIL KATILDI?

YRP'nin fikrini nasıl değiştirip Cumhur İttifakı'na katıldığı merak konusu oldu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya kaleme aldığı yazıda, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin telefon diplomasisi yürüttüğünü belirtti.

DESTİCİ ARAYA GİRDİ

Erbakan'ın 6284 sayılı Kanun'un tümünde değişiklik istemediklerini, "Kadının ifadesi yerine suçun belirliliği ilkesinden hareket ettiklerini" dile getirdiğini hatırlatan Sarıkaya, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bu mesaj Cumhur İttifakı'nda, "kapının yeniden aralandığı" şeklinde değerlendirilmiş. BBP lideri Mustafa Destici telefon açıp, kendilerinin de farklı bir düşüncede olmadığını, dolayısıyla ortak bir noktada buluşulabileceğini belirterek yeniden müzakere sürecinin başlatılmasını önermiş… Önerisine Erbakan'dan da olumlu yanıt gelince, Destici konuyu Cumhurbaşkanı, AK Parti lideri Erdoğan ve AK Parti yöneticilerine de iletmiş."

DESTİCİ İLE ERBAKAN ARASINDA ÜÇ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Destici ile Erbakan arasında üç telefon görüşmesi yapıldığını yazan Sarıkaya'nın yazısı şu şekilde devam etti: "Bu aşamada Erbakan da Erdoğan ile dün Külliyede buluşup, gelinen noktayı bir daha gözden geçirmiş. Varılan mutabakat metnine Erbakan'ın basın toplantısında da gösterdiği AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in imzası da yer almış... Böylece AK Parti ile YRP arasında koalisyona benzer şekilde, ortak anlayış içinde seçime girme yapılanması sağlanırken, YSK'ya sunulan ittifak protokolüne de dahil edilerek Cumhur İttifakı'nın bir parçası haline de getirilmiş."

YORUMLAR (4)
  • alos : BUNLARDA NASIL MİDE VAR ANLAMADIM GİTTİ, DÜN HER TÜRLÜ YAZAMAYACAĞIM! KONUŞMAYI YAP, BU GÜN SEN NEYMİŞSİN BE ABE DE. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Demir: Benimde toplamda 12 oy olan bir partim var,telefon bekliyorum Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Nasiiiiii Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı çatlağı! Karara Elif Erbakan'ın tepkili olduğu öne sürüldü Yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı çatlağı! Karara Elif Erbakan'ın tepkili olduğu öne sürüldü Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah'ın sitesindeki haber dikkat çekti Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Yeniden Refah'ın sitesindeki haber dikkat çekti

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Son Dakika Politika Erbakan, nasıl oldu da Cumhur İttifakı'na katılmaya ikna edildi? İşte sürecin perde arkasında yaşananlar - Son Dakika


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