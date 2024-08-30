Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Zafer Bayramı Özel Konseri'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlara dikkat çekerek, uçak gemisiyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Erdoğan, KAAN, Hürjet, Atak, Gökbey, denizaltılar ve Altay Tank gibi savunma kabiliyetleriyle tam bağımsız Türkiye idealine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

30.08.2024 20:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Zafer Bayramı Özel Konseri'nde yaptığı açıklamada, "Anadolu gemimizle inşallah şimdi onun daha büyüğünü yani uçak gemimizi hazırlıkları yapılıyor bir an önce onu da ordumuzun saflarına katacağız. KAAN'ımız, Hürjet'imiz, Atak'ımız, Gökbey'imiz, denizaltılarımızla, Altay Tank'ımız füzelerimizle nice savunma kabiliyetlerimizle tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

KÜLLİYE'DE ZAFER BAYRAMI ÖZEL KONSERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Zafer Bayramı Özel Konseri"nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlara dikkat çeken Erdoğan, uçak gemisiyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

"İSTİKLAL HARBİ DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BÜYÜK BİR BAŞARI"

Erdoğan şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla taşımaya devam edeceğiz. Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir. 4 gün önce milletimize Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin sene-i devriyesini kutladık. Aynı gün Büyük Taarruz'un yıldönümünü andık. İstiklal harbimiz başlı başına dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır.

Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Türlü meşakkatlerle elde edilen başarıyla Türk askerinin kahramanlığı perçinlenmiştir. 5 ayda ayda aşılmaz denilen hattı, ordumuz taktik bir baskınla 5 günde darmadağın etmiştir. Milletin bağrından çıkan ordumuz, Gazi Mustafa Kemal'in yürüttüğü titiz bir çalışma sonucunda büyük bir başarıya imza atmıştır. Taarruz kararı önceden alındığı halde aylar boyunca savaş vasıtalarının tamamlanmasına öncelik verildi. Tüm imkanlar seferber edildi. Silah, mühimmat, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra iç cephenin tahkimi sağlandı. Bugün yaşadığımız hadiselere baktığımızda bir millet için iç cephenin ne kadar mühim olduğunu görüyoruz.

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

"SOKAK OLAYLARIYLA BİZİ KENDİ İÇ MESELELERİMİZE HAPSETMEYE KALKTILAR"

Cumhuriyet boyunca tamamı aynı amaca hizmet eden pek çok kirli senaryoya maruz kaldık. Sokak olaylarıyla bizi kendi iç meselelerimize hapsetmeye kalktılar. Darbeler yoluyla devlet ve millet arasına kalın duvarlar ördüler. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek değil içerde ve dışarda vuruşarak geldik. Bizi yolumuzdan geri döndüremediler. Bugün de millet olarak hedeflerimize odaklanmış durumdayız.

"UÇAK GEMİMİZİN HAZIRLIKLARI YAPILIYOR"

Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Anadolu gemimizle inşallah şimdi onun daha büyüğünü yani uçak gemimizin hazırlıkları yapılıyor bir an önce onu da ordumuzun saflarına katacağız. KAAN'ımız, Hürjet'imiz, Atak'ımız, Gökbey'imiz, denizaltılarımızla, Altay Tank'ımız füzelerimizle nice savunma kabiliyetlerimizle tam bağımsız Türkiye idealimize emin adımlarla ilerliyoruz.

85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek doğru değildir. İç kalemizde gedik açılırsa bunu toparlamak meşakkatli olacaktır. Hepimiz bedel öderiz. Milletini seven kendini bu topraklara ait hisseden kimsenin kaybet kaybet denklemine fırsat vermeyeceğine inanıyorum. Son dönemlerde çeşitli kışkırtmalara şahitlik ediyoruz. Kirli dilin, ülkeyi sürüklemek istediği tehlikeli yeri görmekteyiz. 5.kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz. 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz. Siyasi görüşlerimiz kökenlerimiz inançlarımız farklı olsa da aynı gök kubbenin altında aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz."

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

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Son Dakika Politika Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çuvaldız: Bu ülkede eserin çok, evet ekonomi den yana dertliyiz, ama gerçekten çok.buyuk işler yaptın, teşekkürler 121 43 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: tam bağımsız Türkiye çok güzel aynen öyle 81 15 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Asgari ücret te zam nerde 42 51 Yanıtla
  • muzaffer doğan: Allah devletimize ,milletimize kutsal emanetlerimize ,geçmişimize bizlere sahip çıkmayı gelecek neslimizin bu vatan toprağa sahip çıkmayı nasip eylesin gurur verici ülkem canımız feda olsun sana........ 79 10 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Önce NATO dan çıkıp Abd üslerini kapatmamız lazım. 64 9 Yanıtla
  • Murat: Seveni var seçmeyini var ama adam gerçekten ülkemiz için çok büyük projeler yaptı.! hataları tabi var yok demem. Söyle geriye doğru bakınca bunun kadar her alanda ülkeye müthiş projeler kazandıran başka biri yok. 55 17 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Allah razı olsun 50 13 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin: çok dinledik bu hikayeyi artık bende inanmıyorum 14 29 Yanıtla
  • ser. gms: Biz bir ucak gemisi yaptık adamlar her bir ucak gemimize 20 tane daha yapiyor. Bu iş tek başimiza olqcak isdegil guclu muttefikller bulmaliyiz tek basimiza bas edemeyiz 11 10 Yanıtla
  • Oğuz Özen: Rabbim milletimizi devletimizi korusun inşallah ?? fakat, millet aç bitap devletimiz milletimizede rahat yaşayabileceği bir maaş versin sadece bu kadar en azında. Emeklilere asgari ücret tutarında maaş verilsin :(( 15 1 Yanıtla
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