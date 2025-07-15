Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada

Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis\'te bir arada
15.07.2025 17:39  Güncelleme: 17:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, ''Şimdi AK Parti, MHP, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik'' çıkışının ardından, MHP lideri Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ilk kez bir araya geldi. 3 lider TBMM'deki 15 Temmuz anma programının ardından bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde( TBMM) gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programında konuştu. TBMM'deki program dikkat çeken zirveye ev sahipliği yaptı.

PKK terör örgütünün silah bırakmaya başlamasının ardından, "Şimdi Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın diğer ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ilk kez bir araya geldi. 3 lider TBMM'de görüşme gerçekleştirdi.

BULDAN: BU BİR SÜREÇ İTTİFAKI

Erdoğan'ın sözleri sorulan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle" demişti.

AK PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Pervin Buldan'ın sözlerine yanıt ise Kızılcahamam Kampı'nda konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakıdır" sözleri sorulan Çelik şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da dünkü bir takım eleştirileri Terörsüz Türkiye'ye dönük olarak zikrederken hatırlarsınız şunu söyledi; Bazıları esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Onun çift taraflı istismarı vardır biliyorsunuz.

Birincisi terörün varlığından nemalananlar vardır bir de terör bitsin cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından yürütülen her süreci hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, dolayısıyla meseleleri sürekli tıkanma noktasına götüren bir anlayış vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin bu şekilde devam etmesi ve tamamlanmasıyla birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASINDAKİ ÇERÇEVE..."

Bu istismarları söz konusu olsa bile zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, ardından DEM Parti'nin yürüttüğü, çeşitli partileri ziyaret ederek istişare sürecinin bundan sonra da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve."

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Son Dakika Politika Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada - Son Dakika

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