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Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: 2023'ün yol haritası belirlenecek - Son Dakika

Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: 2023'ün yol haritası belirlenecek

17.12.2021 08:15
Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: 2023'ün yol haritası belirlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Aralık'ta Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek. Kampta 2023 seçimleri için belediyelerin izleyeceği yeni yol haritası şekillendirilecek.

Son olarak 5 Ekim 2019'da Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısının ardından, koronavirüs salgını sebebiyle iki buçuk senedir toplantı yapılamıyordu. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından düzenlenen 30'uncu İstişare ve Değerlendirme toplantısı, 22-24 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek olan kampa 804 belediye başkanı katılacak.

BAKANLARDAN SUNUM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 23 Aralık'ta katılacağı kampta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sunum yapacak. Belediye başkanları, taleplerini ve yaşadıkları sorunları bakanlara iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampta ayrıca, bazı belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ve meselelerini dinleyeceği ifade ediliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; ekonomide gelecek altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

EKONOMİK GELİŞMELER MASADA

Ekonomide önümüzdeki altı aylık yol haritası ve yeni ekonomi modelin de masaya yatırılacağı kampta belediye başkanlarının bu süreçte neler yapması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca belediyelerin yeni dönemde alabileceği tasarruf tedbirleri ele alınacak.

Kampta, belediye başkanlarının yerel seçimlerden bu yana, projelerinin ne kadarını hayata geçirdiğine bakılarak performans değerlendirilmesi de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına "Vatandaşla iç içe olun, kapılarınızı açık tutun" mesajı vereceği öğrenildi. Kampta ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, tecrübelerini belediye başkanlarına anlatacak.

Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: 2023'ün yol haritası belirlenecek

Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: 2023'ün yol haritası belirlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: 2023'ün yol haritası belirlenecek - Son Dakika
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