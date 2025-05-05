Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6.2'lik İstanbul depremi sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yeni hazırlık sinyallerini verdi. Erdoğan "Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin mal ve can güvenliğinin önünde engel olanlarla uğraşacak durumumuz yok" dedi.

05.05.2025 14:58
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Türkiye 6 Şubat depremleri sonrası adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken son olarak İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz konusunda endişeleri de beraberinde getirdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAPSAMLI HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yeni hazırlık sinyallerini verdi. Erdoğan, "6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik. Bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha modern daha güçlü hale getirinceye kadar şehirlerimizi ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz. Yarısı bizden kampanyasının güncel rakamlarını paylaştık. Artık kimsenin kaprisleri ile artık vakit kaybedemeyiz.

"BUNLAR MİLLETLE DAHİ TASADA VE SEVİNÇTE BİRLEŞEMİYOR"

İdeolojik düşüncelerini önceleyenlerle uğraşamayız. Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyor. Her meseleyi istismar ederek ülkemize çok büyük kötülük yapıyor. Afetlerde dayanışmanın milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar. 6 Şubat'ta neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başlamıştı. Akla sığmayan ithamlarla devletimize saldırdılar. Yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler.

"YARDIM KURULUŞLARINA İFTİRA ATANLAR ORTALIKTA YOK"

Yüreği yanık vatandaşları işleri bitince trajedileri ile baş başa bırakıp arkalarına bakmadan çekip gittiler. Yıkıntılar ile fotoğraf çektirip sessiz sedasız ortadan kayboldular. Ortalığı velveleye verenlerin deprem üzerinden yardım kuruluşlarına iftira atanlar ortalıkta yok. Belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar. Milletin derdi ile dertlenen kurumlardan biri Kızılay'dır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan 6.2\'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cemal Hekim:
    ISTANBUL da kentsel dönüşüm bu sartlarda imkansiz olanaksiz ben ev veriyorum muteahit 3 milyon TL istiyor kimse bu şartlarda karşılayamaz uzgunum gercek bu PARA eden belli bolgelerinde sadece kentsel donusum olur ISTANBUL da herkes biliyor 30 7 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Reis utanmasa akp den şu iktidarı hele bir alalım bakın nasıl şahlanıyoruz diyecek. sanarsın Muhalefet ya. 30 3 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    reis 22 senedir sen varsin 19 2 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ne hazirlikmis yillatdir bitmedi 8 0 Yanıtla
  • Efem0909:
    Şu İstanbul'daki yarısı bizden kampanyasını tüm iller için uygulanması gerekli 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali - Son Dakika
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