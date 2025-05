Erdoğan: "Gazze\'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Laçın kentinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına yaptığı konuşmada, "Biz Gazze'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlere karşı duracağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü münasebetiyle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan ziyaret kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katıldı. Zirvedeki konuşmasına, samimi ev sahipliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür eden başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü tebrik ediyorum. Hayatları pahasına Azerbaycan'ın bağımsızlığına sahip çıkan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karşılıklı sevgi saygı ve güvene dayanan aynı medeniyet ikliminden beslenen ortak idealleri paylaşan üç kardeş ülkeyiz. Yaklaşık 350 milyon nüfusa ve 1,5 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerimizin aralarındaki bağı daha da güçlendiriyoruz. Birlikteliğimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürme yönündeki her adımın arkasında olduğumuzu bilhassa vurgulamak istiyorum. Bölgemizde yaşanan gelişmeler ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. Otuz yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte artık bölgenin istikrar refah ve kalkınmanın odağı haline gelmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Pakistan- Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle sonuçlandırılmasında memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim"

Aliyev ile sabah açılışını yaptıkları Laçın Havalimanı'nın bölgenin dünya ile entegrasyonuna önemli katkısı olacağına inandığını belirten Erdoğan, "Üç gün evvel kıymetli kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i İstanbul'da misafir ettik. Görüşmemizde yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kapsamındaki işbirliği süreçlerini gözden geçirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi ve beşeri ilişkileri daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu vesileyle Pakistan-Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle sonuçlandırılmasında memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Süreç boyunca sergilediği serinkanlı ve basiretli tutum dolayısıyla Şahbaz kardeşimizi ve Pakistan makamlarını tekrar tebrik ediyorum. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır" diye konuştu.

"İş birliğimizi kurumsallaştıracağız"

Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın Avrasya'nın kesişim noktasında son derece stratejik bir bölgede konumlandığını ifade eden Erdoğan, "Coğrafyamızda ve ötesinde güvenlik tehditlerinden ekonomik darboğaza enerji ve gıda krizlerine pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil zaruret olarak görüyoruz. Üçlü iş birliğimizi daha da ilerletmek için bugün değerli kardeşlerimle önemli konularda fikir teatisinde bulunuyoruz. Üçlü iş birliğimizin kurumsallaştırılması için önümüzdeki dönemde dışişleri bakanlarımız gerekli çalışmaları yürütecekler. Bilhassa ortak gündemimizi şekillendiren ticaret yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi başlıklarda ülkelerimizin ortak vizyonunu yansıtan güçlü bir çerçeveyi hazırlayacaklar. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan olarak düzenli üçlü zirveler ve bakanlar düzeyinde toplantılar tertiplemek suretiyle iş birliğimizi kurumsallaştıracağız" dedi.

"Üçlü işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak halklarımıza yeni eserler kazandıracağız"

Savunma alanında işbirliğinin derinleştirerek terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Ticaretin kolaylaştırılması yatırımların teşviki ve dijital dönüşüm alanlarında müşterek adımlar atmayı hedefleyeceğiz. İşbirliğimizin son derece stratejik bir boyutunu teşkil eden ulaştırma konusunda Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız. Kültür ve eğitim alanlarında bilhassa gençlerimiz ve akademisyenlerimizin karşılıklı etkileşimini artıracak projeler üzerinde çalışacağız. Enerji güvenliği, gıda arz güvenliği, yenilenebilir enerji alanlarındaki fırsatları birlikte değerlendireceğiz. İnşallah tüm bu alanlarda prestijli projeleri hayata geçirmek suretiyle üçlü işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak halklarımıza yeni eserler kazandıracağız" diye konuştu.

"Gazze'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız"

Kutuplaşmanın derinleştiğini, bloklaşmanın arttığını ve uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluklarını vurgulayan Erdoğan, "Uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin ve bu noktada açık örneğin İsrail'in Filistin'de durmak bilmeyen mezalimi ve bu mezalim karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Biz Gazze'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlere karşı duracağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz"

Coğrafyamız kana ve göz yaşına doyduğunu belirten Erdoğan, "Buradan tüm dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Erdoğan, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, üçlü zirvenin ardından Laçın'da, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek konser programına katılacak. - LAÇIN